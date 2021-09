Nowe liczniki w Polsce. Rozpoczyna się wymiana

Inteligentne liczniki energii elektrycznej będą pojawiać się w najbliższych latach w mieszkaniach Polaków. Plany rządu zakładają, że do końca 2023 roku, co najmniej 15 proc. Polaków będzie posiadać tego typu urządzenia umożliwiające zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej. Obecnie w Polsce w użyciu jest około 2 milionów takich liczników. Do zamontowania pozostało jeszcze 13 milionów.

Firma Energa Operator wygrała przetarg na montaż niemal 500 tys. inteligentnych liczników. Będą to urządzenia dostarczone przez firmy Apator i Sagemcom. Po zainstalowaniu dodatkowych 500 tys. liczników, spółka będzie dysponować już niemal 2 milionami tego typu urządzeń.

Dofinansowanie inteligentnych liczników

NFOŚiGW ma zamiar przekazać środki na wymianę liczników na inteligentne. Ma być to kwota około 1 miliarda złotych, z której skorzystać będą mogły zarówno osoby prywatne, jak i operatorzy decydujący się na wymianę liczników u odbiorców. Dofinansowanie ma obejmować 50 proc. kosztów zakupu licznika oraz 100 proc. kosztów jego montażu.



Zgodnie z zaplanowanym przez rząd harmonogramem, do końca 2023 roku 15 proc. odbiorców ma korzystać z inteligentnych liczników. Do końca 2025 ma być to już 35 proc. Rok 2027 mamy zamknąć z 65 proc. gospodarstw z inteligentnymi licznikami. Do 31 grudnia 2028 roku takie urządzenia mają znaleźć się w 80 proc. mieszkań.

Źródło: Gadżetomania