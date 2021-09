Eleglide z nowymi hulajnogami i do tego w świetnych cenach

W sklepie partnerskim geekbuing rozpoczęła się czasowa promocja na nowe modele hulajnóg elektrycznych firmy Eleglide. Ceny promocyjnych modeli zaczynają się od 1280 pln. Poniżej znajdziecie najciekawsze propozycje.

Eleglide S1 to najmniejsza i najprostsza hulajnoga w ofercie. Może się ona pochwalić dużymi, 10-calowymi kołami i silnikiem o mocy 400 W. Taka moc wystarczy do osiągnięcia maksymalnej prędkości 24 km/h. Maksymalny zasięg to około 30 km a czas pełnego ładowania nie powinien przekroczyć 4 godzin.

Nominalna cena 1499 pln została obniżona do 1279 pln.

Kolejny ciekawy model to Eleglide S1 Plus. To nieco rozbudowana wersja Eleglide S1, która różni się pojemnością akumulatora, w tym przypadku 450 Wh, co powinno przełożyć się na zasięg sięgający nawet 45 km. W tym modelu zastosowano też hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, co z pewnością przełoży się na krótszą i bezpieczniejszą drogę hamowania.

Cena oficjalna 1799 pln została obniżona do atrakcyjnych 1499 pln.

Prawdziwym rarytasem wydaje się być najmocniejsza ale i najdroższa propozycja, Eleglide D1 Master. To prawdziwy krążownik i "muscle car" wśród elektrycznych hulajnóg. Napędzana przez DWA silniki o mocy 500 W każdy jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość 55 km/h! W połączeniu z olbrzymią baterią 1056 Wh można wybrać się na wycieczkę o długości trasy nawet 80 km! Dodatkowo znajdziemy tu pełne zawieszenie z przodu i z tyłu. Wrażenie robią cztery sprężyny w przednim zawieszeniu.

Hulajnoga może pokonać trasy o maksymalnym nachyleniu 30 % a dzięki oponom z bieżnikiem terenowym niestraszne są jej polskie, nierówne drogi jak i ścieżki polne. Bazowa cena 4999 pln została obniżona w tym przypadku do 4139 pln.

Dla zainteresowanych kupnem z pewnością wartą odnotowania informacją jest czas dostawy oferowanego sprzętu. Wszelkie wysyłki realizowane są z europejskich magazynów, czas realizacji nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Nie spotka nas też niespodzianka ze zwiększonym VAT-em.