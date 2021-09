Facebook rozłoży gigantyczny kabel. Skorzystają miliardy ludzi

Przewód o nazwie 2Africa będzie miał rekordową długość 45 tys. km. W założeniu połączy 33 kraje z trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki. Warto podkreślić, że Facebook zrewidował przy tym swoje początkowe założenia. Gdy projekt był zapowiadany po raz pierwszy w maju 2020 r., wspominano bowiem o łączu o długości 37 tys. km.

Jeśli nowe założenia wejdą w życie, 2Africa będzie najdłuższym podmorskim łączem, pokonując dotychczasowego lidera SEA-ME-WE 3, który posiada kabel o długości 39 tys. km.

Nowy przewód powstaje przede wszystkim z myślą o Afryce, która jest obecnie najsłabiej skomunikowanym kontynentem. Jak czytamy w komunikacie prasowym Facebooka, spośród 1,3 mld mieszkańców połączenie z Internetem ma tam jedynie jedna czwarta ludności. 2Africa ma dostarczać połączenie z siecią nawet do 3 mld użytkowników, co stanowi ok. 38 procent światowej populacji (na ten moment jest ona szacowana na ok. 7,8 mld).

W zmodyfikowanej formie Facebook zamierza dodać odcinek 2Africa Pearls, który dotrze do mieszkańców Iraku, Pakistanu, Kuwejtu, Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej, Indii, Omanu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co ciekawe, kabel od internetowego giganta ma być wykonany z aluminium, a nie miedzi, co ma zapewne obniżyć koszty produkcji i pozwala na położenie dłuższego łącza.

Źródło: Facebook