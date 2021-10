Prąd podrożeje w 2022. Urząd Regulacji Energetyki podał nowe stawki

W 2022 roku zapłacimy więcej za prąd. W górę idzie też opłata mocowa. Do tej pory w zależności od zużycia energii elektrycznej płaciliśmy od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. W przyszłym roku będą to większe kwoty.

Jak czytamy na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, nowe stawki zostały podniesione dość wyraźnie. Gospodarstwa zużywające w skali roku do 500 kWh zapłacą 2,37 zł miesięcznie netto. W gospodarstwach zużywających między 500 a 1200 kWh w skali roku opłata wynosić będzie 5,68 za każdy miesiąc. Przy zużyciu między 1200 a 2800 kWh zapłacić trzeba będzie aż 9,46 zł, podczas gdy największe gospodarstwa, zużywające powyżej 2800 kWh będą musiały zapłacić 13,25 zł miesięcznie.

Zmiany wydają się być symboliczne, ale to nawet kilkadziesiąt złotych w skali roku. Taka podwyżka jest dla każdego do przeżycia, chociaż jestem przekonany, że trudno byłoby znaleźć osoby zadowolone z tego faktu. Szczególnie że to tylko jeden ze składników drożejącego prądu.

Opłata mocowa w 2021 i 2022 roku (URE)

Prąd w 2022 może być o wiele droższy. Enea już chce, by podwyżki taryfy dla gospodarstw domowych sięgały nawet 40 procent. To przełożyłoby się na podniesienie rachunków za prąd o 20 procent.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Czym jest opłata mocowa?

Jak czytamy na stronie URE, opłata mocowa została wprowadzona, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i zmniejszyć ryzyko tak zwanego blackoutu. Ze słów Rafała Gawina, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że środki pozyskane z opłaty mocowej zostaną wykorzystane do budowy nowych, modernizacji i utrzymania istniejących jednostek wytwórczych oraz aktywizację zarządzania zużyciem energii. Ponadto mają one pomóc w uelastycznieniu popytu na energię.



Dla obywateli wiąże się to jednak z jednym — z większymi rachunkami za prąd. Wprowadzona w 2021 roku opłata mocowa już teraz została podniesiona. Czy czekają nas jej coroczne podwyżki? Miejmy nadzieję, że nie.

Źródło: URE