Megaprojekt. Brytyjczycy chcą przesyłać energię z Afryki

Plotki o tym bezprecedensowym przedsięwzięciu pojawiały się już wcześniej, ale dopiero 26 września Morocco-UK Power Project doczekał się oficjalnej prezentacji. Jak wskazuje nazwa, autorzy pomysłu mają zamiar produkować energię elektryczną na terenie północnoafrykańskiego państwa, a następnie przesyłać ją aż do Wielkiej Brytanii.

Za wszystkim stoi kierowana przez biznesmena Sir Dave’a Lewisa firma Xlinks. Plan zakłada generowanie 10,5 GW (dwa razy więcej od elektrowni w Bełchatowie) bezemisyjnej energii, wyłącznie ze światła słonecznego i siły wiatru. Miałoby to wystarczyć do zasilenia 7 milionów domów i zaspokojenia 8% brytyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Poza budową potężnej farmy paneli fotowoltaicznych i wiatraków – która zajmie obszar trzykrotnie większy od Warszawy – głównym wyzwaniem będzie oczywiście wzniesienie adekwatnego centrum magazynującego energię, a także zorganizowanie przesyłu z Afryki aż na Wyspy Brytyjskie. Posłużyć ma do tego podmorski kabel HVDC o długości 3800 km. Będzie on przebiegał u wybrzeży Portugalii, Hiszpanii i Francji, docierając do stacji Alverdiscott w Devon na południu Anglii.

Xlinks ma zamiar zorganizować infrastrukturę przesyłową łączącą Maroko z Wyspami Brytyjskimi. (https://xlinks.co/)

Główne prace powinny ruszyć przed 2024 i zostać zakończone około 2030 roku. Budowa przyniesie miejsca pracy dla 10 tysięcy Marokańczyków i Brytyjczyków, natomiast późniejsza obsługa elektrowni oraz infrastruktury, zapewni stały zarobek 2 tysiącom ludzi.

Projekt przyczyni się do realizacji brytyjskiego planu osiągniecia neutralności klimatycznej do 2035 roku. Xlinks zapewnia jednocześnie, że działa bez wsparcia państwowych dotacji.

Źródło: Xlinks