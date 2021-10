Odchodzenie od węgla. Większość Polaków chce czystej energii

Według sondażu, którego wyniki opublikowano na łamach "DGP", odejścia od węgla na rzecz czystej energii chce 73 proc. respondentów. 60 proc. jest z kolei zdania, że wdrożenie czystej energetyki nie musi oznaczać dużego wzrostu cen za prąd. "DGP" zwraca uwagę, że w taki stan rzeczy wierzą przede wszystkim osoby młode, które "deklarują przywiązanie do zdrowego trybu życia i wykazujące zaangażowanie w sprawach troski o środowisko naturalne".

Jak czytamy na łamach "DGP", "według Agencji Rynku Energii, na koniec grudnia 2020 r. całkowita moc odnawialnych źródeł energii w naszym kraju sięgała 12,49 GW". Jeśli chodzi o elektrownie fotowoltaiczne, to ich moc wyniosła 3,96 GW, co oznacza wzrost o 2,7 GW w ciągu roku.

Gazeta wspomina także, że — według analizy ekspertów — przy dzisiejszym stopniu zaawansowania technologicznego energia odnawialna będzie w stanie zaspokoić do 2050 r. 70 proc. zapotrzebowania na energię w naszym kraju.

„DGP” zauważa, że dane te potwierdzają rosnącą popularność fotowoltaiki w Polsce. Dość wspomnieć, że według szacunków liczba prosumentów w Polsce sięga obecnie ok. 600 tysięcy. Eksperci przypuszczają, że do końca b.r. może ona wzrosnąć nawet do miliona.

Warto przypomnieć w tym kontekście również inny sondaż, o którym pisaliśmy niedawno na łamach Gadżetomanii. Mowa o badaniu OZE Index, z którego wynika, że 40 proc. Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych ma zamiar zainwestować w fotowoltaikę w ciągu najbliższego roku, a 21 proc. chciałoby to zrobić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Większość (73 proc. respondentów) wskazywało tutaj na czynniki ekonomiczne. Prawie co trzeci (30 proc.) przyznał z kolei, że kieruje się względami ekologicznymi.

Źródło: Gadzetomania.pl, "Dziennik Gazeta Prawa"