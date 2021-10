Tunel w Świnoujściu wydrążony. W 2022 roku połączy Wolin i Uznam

Pod koniec września zakończono najważniejszy etap budowy tunelu pod Świną w Świnoujściu, który trwał zaledwie pół roku. Maszyna TBM zakończyła drążenie tunelu o długości około 1,4 kilometra, który w 2022 roku stanie się głównym elementem przeprawy o długości ponad 3 kilometrów.

W ten sposób wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu zostaną połączone drogą — czytamy w opisie filmu firmy PORR Polska, która jest głównym wykonawcą budowy. W efekcie mieszkańcy będą mogli zrezygnować z obecnie niezbędnych przepraw promowych, co może być także dobrą wiadomością dla podróżujących z lub do Niemiec.

Choć samo wydrążenie tunelu to najważniejszy etap, do końca budowy jest jeszcze daleko. Zakończenie prac zaplanowane jest na III kwartał 2022 roku. Do tego czasu z placu działań musi między innymi zniknąć maszyna drążąca, a tylko to potrwa 2 miesiące - ustalił Business Insider. Dopiero po demontażu TBM, do środka tunelu będą mogły wejść ekipy, by wykonać jezdnię, sufit i instalacje.

Zamieszczony powyżej film, który pokazuje zakończony etap drążenia tunelu w Świnoujściu jest imponujący nie tylko z uwagi na rozmach samej budowy. Jest także pokazem umiejętności operatora drona, który z mistrzowską precyzją przeleciał z jednego końca tunelu na drugi, aby zarejestrować tak ciekawy materiał.