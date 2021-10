Dotacje do fotowoltaiki. Tym razem dla rolników

1 października ruszyła nowa edycja programu Agroenergia. Jak informuje Michał Kurtyka, na dofinansowania przewidziano 200 milionów złotych. W ramach programu będzie można pozyskać środki nie tylko na fotowoltaikę, ale też na urządzenia takie jak pompy ciepła czy magazyny energii, które muszą zacząć odgrywać ważniejszą rolę w krajowej energetyce.

Jak pisze PAP, program ma być skierowany do właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, pozyskać będzie można nawet 25 tysięcy złotych, a dotacje będą dotyczyły mikroinstalacji o mocy od 10 do 50 kWp. W przypadku instalacji o mocy do 30 kWp pozyskać można do 15 tysięcy złotych, w przypadku instalacji o mocy 30 — 50 kWp już do 25 tysięcy złotych (50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Poza dotacją do 25 tysięcy złotych będzie można wnioskować o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 10 tysięcy złotych. Będzie ona przysługiwała tym inwestorom, którzy zdecydują się na połączenie większej liczby komponentów, na przykład paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła i magazynem energii.

Dużo większe pieniądze można pozyskać na biogazownie i niewielkie elektrownie wodne. Tu chodzi już o dofinansowanie w wysokości do 2,5 miliona złotych (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji). Nabór wniosków trwa do 20 grudnia lub do wyczerpania środków.



Dotacje będą dotyczyć wszystkich osób, które posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 hektarów, w tym dzierżawców. Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić, jest prowadzenie gospodarstwa przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszelkie szczegóły są dostępne na stronie NFOŚiGW.

Źródło: PAP