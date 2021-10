Panele fotowoltaiczne jak dachówki. Nie uwierzysz, jak dobrze wyglądają

Panele fotowoltaiczne w kolorze dachówek to produkt przygotowany przez firmę 3S Solar Plus. Mogą one zostać zastosowane między innymi do budowy instalacji fotowoltaicznych na starych budynkach, gdzie klasyczne panele mogą wyglądać po prostu źle, kłócąc się ze stylem architektonicznym danego obiektu.

Równie dobrze mogą się jednak sprawdzić przy budynkach nowoczesnych. Nie da się ukryć, że panele fotowoltaiczne będące niejako zintegrowane z całością obiektu wyglądają znacznie bardziej nowocześnie, niż klasyczne panele położone na zwykłą dachówkę. Nawet moduły full black, które mają nie rzucać się w oczy na ciemnych pokryciach dachowych, rzucają się w oczy znacznie mocniej niż szwajcarski produkt.

Projekt w Zurychu został zrealizowany przy użyciu produktu o nazwie MegaSlate. Wygląd instalacji robi wrażenie. Panele absolutnie nie rzucają się w oczy, dzięki czemu budynek wygląda bardzo estetycznie. Uruchomiona instalacja fotowoltaiczna ma łączną moc 76 kWp. Nie znamy szczegółów dotyczących mocy poszczególnych modułów, ale prawdopodobnie użyto modelu MegaSlate II o mocy od 115 do 195 W.

Zurych, instalacja fotowoltaiczna w kolorze dachu (3S Solar Plus)

Są to więc panele o wyraźnie mniejszej mocy od współcześnie stosowanych klasycznych modułów — ich moc to co najmniej 300–350 W. Jednak walory estetyczne w niektórych przypadkach są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż ilość wytwarzanej energii.



Źródło: 3S Solar Plus