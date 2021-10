Dotacje na fotowoltaikę na wyczerpaniu. Podano liczby

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 października poinformował o liczbie złożonych wniosków w sprawie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd 3.0. Środki wyczerpały się w nieco ponad trzy miesiące.

Budżet trzeciej edycji programu Mój Prąd został już w zasadzie wyczerpany. We wtorek piątego października wydany został komunikat dotyczący liczby osób, które mogą jeszcze liczyć na pieniądze w ramach tego programu. W tej chwili złożonych zostało już ponad 175,5 tysiąca wniosków, co oznacza, że o środki na fotowoltaikę może ubiegać się już raptem 2,5 tys. osób.

Jak czytamy w komunikacie NFOŚiGW, na początku naboru dziennie wpływało około 3 — 4 tys. wniosków. Teraz jest to około 1,5 tys. każdego dnia. Oznacza to, że w czwartek lub piątek niemal na pewno pula środków przeznaczonych na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych zostanie wyczerpana. Zdaniem NFOŚiGW powinno to się wydarzyć najpóźniej do czwartku.



O dofinansowanie w ramach trzeciej edycji programu Mój Prąd ubiegać mogą się inwestorzy, których instalacje fotowoltaiczne zostały oddane do użytku po 1 lutego 2020 roku i nie są rozbudową istniejącego wcześniej systemu. Maksymalna kwota dotacji, którą można było uzyskać, to 3000 złotych lub 50 proc. kosztów inwestycji. Program objął mikroinstalacje o mocy 2–10 kW.

Źródło: NFOŚiGW