Nieudany pokaz w Chinach. Drony spadały prosto na ludzi [WIDEO]

Pokaz świetlny odbył się w piątek 1 października z okazji 72. rocznicy utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Chociaż przedstawienie zostało przygotowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w pewnym momencie drony zaczęły niespodziewanie spadać na ziemię. Urządzenia wpadały do budynków i zaparkowanych pojazdów, ale na szczęście żaden z obserwatorów wydarzenia nie doznał poważnych obrażeń.

Na udostępnionym nagraniu widać ok. 200 dronów, które ułożyły się w chiński napis, będący nazwą centrum handlowego. Według lokalnego kanału Henan TV na pokazie było obecnych ok. 5 tys. osób, w tym dzieci. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział, że gdy drony zaczęły spadać, pracownicy centrum wpuszczali do budynku ludzi poszukujących schronienia.

Niektóre drony rozbiły się w znacznej odległości od miejsca zdarzenia, uderzając m.in. o drzewa. Nie wiadomo, co spowodowało awarię urządzeń. Portal Vice, powołując się na China News Services, podaje, że według organizatora pokazu problem mógł być spowodowany „błędami operacyjnymi”.

Jak czytamy z kolei na łamach Interesting Engineering, pokazy dronów "są prowadzone przez certyfikowanych pilotów, ekspertów w odpowiedniej tematyce lotniczej, w tym przepisów i pogody". Mimo to błąd ludzki może doprowadzić do awarii urządzeń.

Znane są przypadki, gdy drony spadały w wyniku celowych działań, w których wykorzystano np. sprzęt zakłócający. Jednoczesna awaria kilkudziesięciu urządzeń należy do rzadkości, dlatego nie można wykluczyć, że incydent w mieście Zhengzhou mógł być też wynikiem sabotażu.

