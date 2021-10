Co to jest Siri w urządzeniach od Apple?

Czym jest Siri?

Siri to asystent osobisty, który stanowi integralną część systemu operacyjnego. Można spotkać go na systemach produkowanych pod marką Apple, a więc między innymi na iOS, macOS i innych. Rozpoznaje wymowę użytkownika i jest w stanie odpowiedzieć na jego pytania oraz wykonać proste komendy związane z działaniem urządzenia. Jest dodatkowo w pewien sposób inteligentny i dostosowuje się do preferencji użytkownika na podstawie powtarzalnych czynności. Do działania potrzebuje stałego dostępu do internetu. Warto wspomnieć, że od czasu premiery dodawana była obsługa różnych języków, ale jak na razie bez naszego ojczystego. Wiele osób więc zastanawia się więc czy Siri po polsku kiedykolwiek się pojawi.

Jak działa Siri?

Warto mieć świadomość tego, że Siri to oprogramowanie, które nieustannie jest rozwijane. Firma Apple dodaje co pewien czas nowe funkcjonalności, które pozwalają za pomocą głosu sterować urządzeniem i podawać konkretne informacje, które w danym momencie potrzebuje użytkownik. Może wskazać drogę do domu, podpowiedzieć czy w okolicy znajdują się miejsca w których można tanio zjeść lub kupić jakąś rzecz. Możliwości jest praktycznie ogrom, ale niezaprzeczalną zaletą jest zwłaszcza to, że Siri dopasowuje się do właściciela smartfona, więc na podstawie wcześniejszych aktywności zaproponuje tylko to czego realnie potrzebuje.

Kiedy po raz pierwszy pojawia się Siri?

Siri po raz pierwszy zawitała na rynek urządzeń Apple 4 października 2011 roku. Niewiele jednak osób wie, że rok wcześniej ten inteligentny asystent głosowy został udostępniony jako aplikacja na smartfony przez inną firmę. Dzięki temu, że megakorporacja dostrzegła w tym niepozornym oprogramowaniu ogromny potencjał to stało się nieuniknione – wykupili oni prawa do całego oprogramowania. Siri została więc integralną częścią urządzeń Apple. Z czasem inne firmy zaczęły dostrzegać to, że w świecie użytkowników smartfonów istnieje potrzeba związana z głosowym wydawaniem poleceń. Google wprowadza komendy głosowe do swojej wyszukiwarki tego samego roku co premiera Siri, a w 2013 pojawia się asystent wirtualny od Microsoft, czyli Cortana. Następnie Amazon ze swoją Alexą. Oprogramowanie asystentów rozwija się w zawrotnym tempie, a dzięki temu, że korzystają z nich miliony użytkowników możliwe jest kompleksowe badanie potrzeb i szybkie dostosowanie się do trendów.

