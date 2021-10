Sprawdzili ogniwa perowskitowe z Polski. Niemcy potwierdzają dużą wydajność

Ogniwa perowskitowe to wciąż raczkująca technologia, na której temat nie wiele wiadomo. Znaki zapytania pojawiają się przede wszystkim w kontekście jej żywotności oraz opłacalności w codziennym użytkowaniu. Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół doktora Uliego Wuerfela w instytucie Fraunhofer wskazały na wydajność modułów w określonych warunkach.

Jak czytamy w komunikacie, moduły perowskitowe Saule Technologies osiągają wydajność rzędu 25,5 proc. przy białym oświetleniu światłem LED o zimnej barwie i natężeniu 1000 luksów, co miało odzwierciedlać rzeczywiste środowisko pracy modułów wrocławskiej firmy.

Moduły Saule Technologies dobrze radzą sobie z zasilaniem urządzeń elektronicznych w słabym świetle. Dzięki temu mogą być stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy (IoT). Zdaniem Olgi Malinkiewicz ogniwa mogą być wykorzystywane też w innych sektorach, między innymi mogą one odegrać ważną rolę w rozwoju branży fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami czy elektromobilności.



— Nasza pierwsza fabryka już dziś drukuje urządzenia perowskitowe odpowiednie dla sektora IoT. Po pomyślnym rozpoczęciu etapu komercjalizacji jesteśmy gotowi, by zwiększyć skalę naszej działalności. Nadszedł czas na budowę nowych fabryk o znacznie wyższych zdolnościach produkcyjnych na całym świecie. Prognozuje się, że rynek IoT w 2025 r. będzie warty 1,1 biliona dolarów. Jesteśmy na to przygotowani - powiedziała dr Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektor ds. technologii w firmie Saule Technologies.

Źródło: Informacja prasowa