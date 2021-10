Korzystasz z kuchenki mikrofalowej? Większość osób popełnia ten błąd

Dyskusja na temat sposobu przygotowania jedzenia w kuchence mikrofalowej została zapoczątkowana przez krótki filmik, który ukazał się w cieszącej się ogromną popularnością aplikacji – TikTok (można go obejrzeć tutaj). Z nagrania wynika, że nie należy umieszczać posiłku na środku talerza obrotowego w tzw. mikrofalówce, a na jego krawędzi, aby jedzenie mogło się swobodnie obracać i równomiernie podgrzewać. Materiały publikowane na TikToku nie wydają się być wiarygodnym źródłem wiedzy, ale akurat w tym przypadku zamieszczający nagranie miał rację.



Popularny błąd użytkowników mikrofalówek

Potwierdza to Makenzie Bryson Jackson, naukowiec ds. żywności i kierownik ds. rozwoju produktu w Panaceutics. Badaczka na łamach "Well + Good" zwróciła uwagę na to, że kuchenka mikrofalowa "działa poprzez bombardowanie tego, co się w niej znajduje, promieniowaniem elektromagnetycznym. Fale pobudzają cząsteczki wody i wytwarzają ciepło". Dodała też, że w przypadku mikrofali można zaobserwować zjawisko "niekontrolowanego ogrzewania", które sprawia, że niektóre części posiłku są bardzo ciepłe, a inne wciąż pozostają zimne lub zamrożone. Ma to związek z tym, że "fale odbijają się po wewnętrznej stronie komory mikrofalowej, dopóki nie zetkną się z czymś, na co mogą przekazać swoją energię".

Pomimo tego, że większość nowoczesnych kuchenek mikrofalowych jest projektowana tak, aby umieszczony wewnątrz talerz obracał się w sposób, pozwalający na bardziej równomierne odbijanie fal, problem wciąż występuje. Dlatego warto umieszczać posiłek na krawędzi talerza obrotowego, a nie na jego środku. W ten sposób można "ujednolicić" proces gotowania i sprawić, że różnice w temperaturze poszczególnych części posiłku nie będą tak odczuwalne.

Jackson zdradziła również inne metody, pozwalające na cieszenie się ciepłym i smacznym posiłkiem. Jedną z nich, która sprawdzi się tylko w przypadku niektórych rodzajów żywności oraz napojów, jest ich mieszanie w trakcie podgrzewania. Innym sposobem może być umieszczenie pianek marshmallow na obrotowym talerzu i podgrzewanie ich przez 50 sekund, co pozwoli zidentyfikować miejsca w mikrofali, w których jedzenie nagrzewa się szybciej (będzie o tym świadczył poziom roztopienia pianek).