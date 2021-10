Mój Prąd. Kiedy przyjdą pieniądze na fotowoltaikę. Padły daty

Trzecia edycja programu Mój Prąd cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nabór wniosków został zamknięty już po trzech miesiącach i to mimo niższej kwoty dotacji niż w latach poprzednich. Na wypłatę pieniędzy trzeba będzie jednak poczekać znacznie dłużej. Padły już pierwsze daty i są one dość odległe.

Dziennikarze serwisu Globenergia uzyskali komentarz od NFOŚiGW w sprawie terminów wypłat środków na fotowoltaikę, o które wnioskowano w ramach trzeciej edycji programu Mój Prąd. Prognozy nie są optymistyczne, wielu z wnioskujących o dofinansowanie będzie musiało czekać na pieniądze co najmniej kilka miesięcy.

Dotacje w wysokości maksymalnie 3000 złotych będą wypłacane zgodnie z kolejnością składania wniosków. Jednak czas oczekiwania będzie naprawdę długi. Między innymi ze względu, na błędne wypełnianie dokumentów.

— Z uwagi na to, iż średnio nawet połowa sprawdzanych każdego dnia dokumentów wymaga korekty, są one zwracane do wnioskodawców w celu uzupełnienia. Po otrzymaniu niezbędnej korekty poprawiony wniosek jest w NFOŚiGW od razu podejmowany do ponownej oceny — tak, aby znowu nie czekał w kolejce - mówił Sławomir Kmiecik.

Biorąc pod uwagę, że jeszcze trwa procedowanie wniosków z drugiej edycji programu Mój Prąd, oraz tego, że stosowana będzie powyższa praktyka "trzymania kolejki" błędnym wnioskom, należy spodziewać się, że na rozpatrzenie pojedynczego wniosku będzie potrzeba około 3–4 miesięcy.



NFOŚiGW informuje jednak, że spodziewa się, że rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach trzeciej edycji programu Mój Prąd zakończy się w drugiej połowie 2022 roku. Taki czas jest niezbędny przy stosowanych obecnie metodach, ale w dużej mierze zależy od tego, jak szybko do funduszu wracać będą skorygowane wnioski.

Źródło: Globenergia