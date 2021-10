Nowości firmy Sharp: telewizory, sprzęt audio, oczyszczacze i... niesamowity aromatyzer

Firma Sharp nie poddała się jednak i uznała, że skoro nie może zaprosić specjalistów branżowych i dziennikarzy na IFA, to sprawi, żeby IFA przyjechała do nich. W gdańskim hotelu Radisson Sharp zaaranżował stanowiska prezentacji produktów do złudzenia przypominające stoisko przeniesione wprost z berlińskich targów, umożliwiając zapoznanie się ze swoją ofertą. Co można było tam zobaczyć i jakie urządzenia tej marki pojawią się wkrótce na rynku?

Czyste powietrze, mikrofalówki i pachnący "wieczny ogień"

Kategorią, do której Sharp w oczywisty sposób przywiązuje coraz większą wagę są oczyszczacze powietrza. Nie ma w tym nic dziwnego, jako że jakość powietrza za oknami pogarsza się niestety z roku na rok, a rozpoczynający się właśnie sezon grzewczy boleśnie o tym przypomina.

W tym roku Sharp rozszerza swoją ofertę oczyszczaczy powietrza o dwa nowe urządzenia klasy premium i jeden produkt klasy podstawowej. Wydajne modele UA-KIN40 i UA-KIN50 wykorzystują ulepszoną technologię klastrów plazmowych PCI25000 oraz trzystopniowy system filtracji, który usuwa do 99% bakterii, wirusów, alergenów, kurzu i pleśni z powietrza. Ponadto, szybko i skutecznie zapewnia optymalny poziom wilgotności pomieszczenia.

Linia oczyszczaczy powietrza Sharp (Własne)

Na rynek europejski zostanie również wprowadzony model UA-PN1. Jest to kompaktowy, przystępny cenowo oczyszczacz powietrza oferowany w atrakcyjnej cenie. Model ten może pochwalić się zastosowaniem unikalnej technologii PCI7000 firmy Sharp.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

W sklepach pojawi się też kilka nowych kuchenek mikrofalowych, należących do serii P i Q. Szczególnie interesujące są te ostatnie, które zostały wyposażone w płaską ceramiczną powierzchnię zamiast talerzy obrotowych. Są przez to wyraźnie pojemniejsze, łatwiejsze w myciu i prostsze w używaniu.

Aromatyzer DF-A1E-W s (Własne)

Ciekawostką było urządzenie, które wygląda jak coś pomiędzy zniczem olimpijskim a silnikiem rakietowym, a które jest tak naprawdę ultradźwiękowym aromatyzerem. Aromatyzer DF-A1E-W służy do rozpylania w pomieszczeniu zapachów, ale podświetlony diodami LED wylot rozpylonej cieczy przypominający płomień sprawia, że można go potraktować jak ozdobę w stylu modnych kiedyś "lamp lawowych".

Dźwięki tradycji i przyszłości

W poświęconej sprzętowi audio części sharpowego "mini-IFA" można było zobaczyć — oraz posłuchać — urządzenia nawiązujące do przeszłości oraz sięgające technologicznie i koncepcyjnie do najnowszych trendów. Do tych pierwszych należały odbiorniki radiowe DAB linii Tokio i Osaka, które są odpowiedzią na narastającą tendencję do zastępowania urządzeń FM. Sharp przedstawił 4 modele przenośne (w tym wersję kieszonkową), jedno radio domowe i dwa nowe systemy hi-fi (mikro i all-in-one).

Seria Tokioto propozycja raczej dla tradycjonalistów, ze stylistyką nawiązującą do klasycznych radioodbiorników, natomiast seria Osaka celuje raczej w elegancję i nowoczesny wygląd. W tej ostatniej znalazła się ciekawa technologia BestTune, która łączy wszystkie stacje DAB i FM w jedną listę stacji, co ułatwia i przyspiesza nawigację. Algorytm wybiera tryb nadawania charakteryzujący się najwyższą jakością (DAB lub FM) analizując siłę sygnału w Twojej okolicy i jakość odbioru. Pozwala to na słuchanie ulubionych stacji radiowych w najlepszej możliwej jakości.

Cyfrowe radia linii Tokio (Własne)

Trochę "retro" wygląda też mikrosystem nagłośnieniowy XL-B615I, który jednak "pod maską" ma wszystkie technologiczne fajerwerki, jakich można potrzebować. Niezależnie od miejsca na świecie, można uzyskać dostęp do ponad 30 000 stacji radiowych odbieranych za pośrednictwem sieci Wi-Fi. System jest wyposażony w obsługę aplikacji mobilnych, dzięki czemu można szybko i łatwo znaleźć ulubione stacje radiowe. Oprócz radia internetowego, mikrosystem ten wyposażono również w interfejs Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki, odtwarzacz CD, wejście Aux i wejście USB. Obsługiwane są serwisy Spotify, Amazon Music i Deezer, dzięki czemu można przesyłać muzykę strumieniowo, bezpośrednio z tych serwerów.

Zupełnie inne wrażenie robią na wskroś przesiąknięte współczesnym, młodzieżowym stylem życia głośniki imprezowe.

Pierwszy z zaprezentowanych, który ma być dostępny na rynku na początku przyszłego roku jest PS-949. Model ten charakteryzuje się całkowitą maksymalną mocą wyjściową 200W, a dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu czas odtwarzania będzie wynosi do 13 godzin.

Na panelu znajduje się pokrętło wyboru 6 efektów dźwiękowych DJ (w tym Airhorn, Laser i Scratch). Aby stworzyć imprezową atmosferę, wokół głośników znajdują się diody LED i światło stroboskopowe, które migają synchronicznie wraz z muzyką. Lubisz śpiewać, bawić się ze znajomymi w karaoke lub grać na gitarze? Masz szczęście – dostępne są mikrofon i 2 wejścia gitarowe/mikrofonowe! Przy korzystaniu z tych wejść dostępny jest również efekt pogłosu, dzięki czemu możesz modulować dźwięk i sprawić, że będziesz brzmiał, jakbyś występował na arenie!

Jeszcze w tym roku firma Sharp wprowadzi do sprzedaży 2-drożne, aktywne głośniki CP-SS30 o mocy 2×30W (60W RMS) i studyjnej jakości dźwięku. Głośniki podstawkowe cieszą się w ostatnim czasie rosnącą popularnością, ze względu na trend pracy z domu czy odrodzenie na rynku gramofonów. Idealnie sprawdzą się w parze z laptopem lub telefonem. Można je podłączyć na wiele sposobów – bezprzewodowo przez Bluetooth, wejście Aux-in, Phono, wejście optyczne dla połączenia przewodowego oraz wejście USB dla odtwarzania MP3. Głośniki będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych — czarne drewno ze srebrnymi przetwornikami oraz brązowe drewno z szampańskim złotem — dla subtelnego, eleganckiego uzupełnienia wnętrza.

Nowe głośniki przenośne o wysokiej wydajności: CP-LS100 i CP-LS200 Dzięki tym dwóm nowym przenośnym głośnikom o wysokiej wydajności firma Sharp wzbogaca swoją ofertę sprzętu audio o nową kategorię. Głośniki te zapewniają doskonałą jakość dźwięku w każdej sytuacji — na ulicy, na festiwalach, zajęciach gimnastycznych, imprezach domowych, a nawet podczas wystąpień publicznych lub prezentacji na spotkaniach. Te głośniki mają moc! Całodzienne odtwarzanie jest zagwarantowane przez wymienny akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, który można szybko wymienić w przypadku rozładowania. Dodatkowo głośniki można podłączyć do zasilania sieciowego.

Na koniec coś dla tych, którzy cenią dźwięk najwyższej jakości. Firma Sharp ogłosiła współpracę z marką Devialet, produkującą urządzenia audio klasy premium. Nowy przenośny głośnik o wysokiej wydajności będzie pierwszym produktem firmy Sharp, w którym zastosowano technologie Devialet. Głośniki te zostaną wprowadzone na rynek w 2022 roku. Będą one wykorzystywać opracowany przez Devialet algorytm SAM (Speaker Active Matching), który zapewnia lepszą liniowość i lepsze odtwarzanie niskich częstotliwości. Dla użytkownika końcowego oznacza to bogatszy, bardziej szczegółowy i mocniejszy bas bez słyszalnych zniekształceń — wysokiej jakości przetworniki głośników zostały zoptymalizowane tak, aby uzyskać jak najlepszą jakość brzmienia.

Telewizory — powrót z kwantową kropką i potężnym dźwiękiem

Sharp przez pewien czas był niezbyt aktywny na rynku TV, z którego przecież znamy tą markę najlepiej. Teraz przyszedł czas na zmiany — nowa linia telewizorów Sharpa to mocny powrót do gry. Znajdą się tu zarówno bardzo interesujące propozycje budżetowe, jak i atrakcyjne zarówno technologicznie, jak i cenowo modele high-end.

Te ostatnie, należące do serii EQ, występują w dwóch identycznych pod względem wyposażenia i możliwości wersjach różniących się jednak kolorem (jedne są czarne, a drugie mają barwę naturalnego aluminium), ale także detalami wzornictwa. To nieco zaskakujące, ale ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza, że oba wzory prezentują się naprawdę świetnie.

Rodzina Sharp EQ w komplecie (Własne)

Podobnie zresztą jest też i od strony technologicznej. Panele wykorzystują technologię Quantum Dot, która gwarantuje bardzo szeroką gamę kolorów i precyzyjne ich odwzorowanie. Obsługiwane są standardy HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) i Dolby Vision z 12-bitowym odwzorowaniem kolorów. Telewizory mają jasność na poziomie 400 nitów, co zapewnia wysoki zakres dynamiki, a technologia AQUOS Motion dba o płynny ruch obrazu i redukuje zniekształcenia obrazu. Czujnik Ambient Light Sensor automatycznie dostosowuje jasność obrazu do warunków oświetlenia.

Za listwami obudowy chowa się czujnik światła (Własne)

Mocną stroną nowych telewizorów Sharpa jest dźwięk. 24-watowy, dwudrożny system głośników firmy harman/kardon ma skierowany do przodu głośnik wysokotonowy i skierowany w dół głośnik niskotonowy, mają duże, około trzykrotnie większe od spotykanych w podobnych telewizorach obudowy, co daje im zwiększoną dynamikę dźwięku z doskonałą klarownością. Telewizory obsługują technologie Dolby Atmos i DTS:X, które zapewniają wciągający dźwięk przestrzenny.

Na telewizorach serii EQ można grać dzięki usłudze Google Stadia (Własne)

We wszystkich urządzeniach serii EQ zastosowano system Android TV (Android 11) z obsługą strumieniowego przesyłania gier Google Stadia. Telewizory Sharp są również wyposażone w cztery wejścia HDMI 2.1, które obsługują funkcje ALLM i VRR. Funkcja ALLM umożliwia automatyczne przełączanie telewizora w określony tryb po wykryciu gry, a funkcja VRR automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania obrazu w czasie rzeczywistym. Co ciekawe, w zestawie znajdują się dwa piloty zdalnego sterowania: tradycyjny, z wieloma przyciskami, oraz nowoczesny, minimalistyczny.