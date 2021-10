Pierwsze takie osiedle w Polsce. Wodór odegra kluczową rolę

Środa Śląska będzie mogła pochwalić się wyjątkowym osiedlem. Około 1,8 tysiąca mieszkań, które na nim powstaną, będą zasilane i ogrzewanie przy pomocy wodoru. Projekt ten, będący owocem współpracy spółek Polskie Domy Drewniane i SES Hydrogen, będzie pierwszym tego typu osiedlem w Polsce.

- Cały czas poszukujemy nowych sposobów na to, żeby nasze inwestycje były jak najbardziej nowoczesne, ekologiczne, energooszczędne, przyjazne dla człowieka i środowiska. Zależy nam także, by angażować w te działania najlepsze polskie firmy. Rozwój technologii wodorowej w obszarze dostarczania energii i ogrzewania mieszkań, który chcemy realizować wspólnie z firmą Sescom, doskonale wpisuje się w te cele - mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

— Oprócz planów ogrzewania wodorem naszych domów w Środzie Śląskiej podpisaliśmy także list intencyjny o powołaniu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej - dodaje.

Projekt osiedla w Środzie Śląskiej wpisuje się w strategię osiągania neutralności klimatycznej. Zakłada ona, że do 2050 roku Europa będzie korzystać z energii pochodzącej z wodoru w znacznie większym stopniu. Obecnie wodór dostarcza mniej niż 2 procent energii, a w połowie bieżącego wieku ma on spełniać nasze potrzeby w 13–14 procentach.



— Rozwijanie zielonych technologii wodorowych jest niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć długotrwałe cele ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nasza firma już od ponad 10 lat pracuje nad technologiami wodorowymi, wdrażając i rozwijając nowe koncepcje techniczne i technologiczne, w tym objęte patentami - mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu SES Hydrogen oraz Sescom S.A.

