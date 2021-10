Kopalnie magazynami energii. Plan na wykorzystanie infrastruktury

Sukces programu Mój Prąd jest niepodważalny. Jak czytamy w materiałach udostępnionych przez PAP, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, profesor Dariusz Prostański, zachęca do inwestowania w odnawialne źródła energii. Jednak aby były one dla nas korzystne, potrzebne są magazyny energii, najlepiej takie, które nie powodują emisji będących obciążeniem dla środowiska.

— Znaleźliśmy 34 obszary, po zlikwidowanych kopalniach, które możemy zamienić na magazyny. Są położone w centrach miast, zawsze koło osiedli. Do czego mogą służyć? Na przykład do zasilania autobusów elektrycznych, których tabor jest coraz większy. Tę energię możemy oddawać przez szybkie ładowarki - mówił podczas Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH prof. Prostański.

Zamknięte kopalnie mogą być wykorzystane do magazynowania energii w technologii grawitacyjnej. Woda będzie wykorzystywana do opuszczania obciążnika z wodą w szybie. Energia może zostać oddana wtedy, gdy pojawi się duże zapotrzebowanie. Wybrano cztery miejsca, które można zagospodarować. Są to szyby w Bytomiu, Rudzie Śląskiej i Zabrzu.



— Obecnie KOMAG prowadzi prace studyjne, a w konsekwencji tego opracowany zostanie model biznesowy funkcjonowania magazynu energii - powiedział prof. Dariusz Prostański.

Źródło: PAP