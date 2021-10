Nowy śmigłowiec dla US Army. Będzie znacznie szybszy niż Black Hawk

Jak czytamy na łamach serwisu Interesting Engineering, maszyna produkcji konsorcjum Sikorsky-Boeing jest obecnie w stanie osiągać prędkość 247 węzłów (ok. 457 km/h). Dla porównania Black Hawk osiąga do 193 węzłów, a więc ok. 100 km/h mniej. Śmigłowiec został zgłoszony do programu Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), który – ze względu na wysokie wymagania – ma zapewnić US Army skok o wiele generacji w stosunku do obecnych maszyn średniej klasy.

Amerykański śmigłowiec przyszłości

Koncepcja Defiant X została po raz pierwszy przedstawiona na początku tego roku. Konsorcjum dąży do tego, aby maszyna była nawet dwukrotnie szybsza niż Black Hawki. Współosiowy system wirnika, składający się z kompozytowych sztywnych łopat ma zapewnić śmigłowcowi możliwość szybkiego poruszania się na niskich wysokościach.

Jednostkę mają cechować również wysoka manewrowość oraz stabilność. Konsorcjum zapewnia, że będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu zastrzeżonej technologii X2 firmy Sikorsky. Na pokładzie Defiant X może się znaleźć do 12 żołnierzy oraz 1670 kg ładunku.

Zwycięzca może liczyć na intratny kontrakt

Wracając do wymagań stawianych uczestnikom programu FLRAA, US Army oczekuje maszyny o maksymalnej prędkości przelotowej 280 węzłów (518 km/h) oraz zasięgu operacyjnym na poziomie 556 km, wyłączając z tego tankowanie w powietrzu. Jeśli chodzi o zasięg lotu, to ma on wynosić w jedną stronę minimum 4519 km. Według Sikorsky-Boeing ich śmigłowiec będzie mógł służyć armii Stanów Zjednoczonych przez 50 lat.

Zanim jednak do tego dojdzie, konsorcjum musi pokonać wymagającego konkurenta, którym jest Bell Textron z maszyną V-280 Valor, osiągającą prędkość przelotową na poziomie 555 km/h. Zwycięzca postępowania może liczyć na zamówienie dot. kilku tysięcy śmigłowców dla US Army oraz egzemplarzy dla sojuszników NATO.

Źródło: Gadzetomania.pl