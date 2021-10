Antykoncepcja dla mężczyzn. Urządzenie zdobyło prestiżową nagrodę

Urządzenie o nazwie "COSO", stworzone przez absolwentkę niemieckiego wzornictwa Rebeccę Weiss, opisywane jest jako "oparte na ultradźwiękach, odwracalne i wolne od hormonów urządzenie antykoncepcyjne dla mężczyzn do użytku domowego".

Pomysł polega na tym, że użytkownik rozchyla nogi, bierze jądra i umieszcza je wewnątrz elegancko wyglądającego urządzenia, po napełnieniu go wodą i podgrzaniu do wymaganej temperatury. Jądra są następnie przez kilka minut poddawane działaniu ultradźwięków w celu zahamowania spermatogenezy, co ma uniemożliwiać zapłodnienie żeńskiej komórki jajowej. Skuteczność takiego rozwiązania została już potwierdzona w badaniach.

Weiss wpadła na pomysł stworzenia antykoncepcji dla mężczyzn po tym, jak choroba uniemożliwiła jej dalsze branie tabletek. "Około rok temu zdiagnozowano u mnie prekursora raka szyjki macicy z powodu antykoncepcji za pomocą pigułki" – powiedziała badaczka w rozmowie z Dyson Awards.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

"Potem antykoncepcja hormonalna nie była już opcją. Kiedy wraz z partnerem szukaliśmy alternatywnej metody, zdaliśmy sobie sprawę z braku męskich środków antykoncepcyjnych. Dlatego w mojej pracy magisterskiej ze wzornictwa przemysłowego na Uniwersytecie Technicznym w Monachium postanowiłam zająć się opracowaniem nowego podejścia do antykoncepcji dla mężczyzn" – wyjaśnia Weiss.

Weiss pracowała z młodymi mężczyznami na warsztatach projektowych, aby dowiedzieć się, czego oczekiwaliby od takiego urządzenia, a także, aby pomóc w opracowaniu ergonomii jąder. Zdobywając niemiecką nagrodę im. Jamesa Dysona, planuje teraz przetestować wykonalność urządzenia, a także zebrać fundusze na badania kliniczne.