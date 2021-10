Gdzie kupić Xiaomi Pad 5?

Xiaomi Pad 5 — podstawowe parametry techniczne

Jeśli chodzi o podstawowe parametry techniczne urządzenia Xiaomi Pad 5 warto wymienić następujące elementy:

wyświetlacz IPS o przekątnej ekranu 11 cali (120 Hz),

przedni aparat 8 Mpix, tylny aparat 13 Mpix,

pamięć RAM na poziomie 6 GB,

pamięć wewnętrzna na poziomie 128 lub 256 GB,

procesor Qualcomm Snapdragon 860,

515 g wagi,

podwyższona wydajność,

cztery wydajne głośniki (rewelacyjne właściwości audio),

system operacyjny Android 11.

Powyższe informacje jasno wskazują na to, że tablet spełni oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców. Sprzęt zadziwia swoją wysoką jakością wykonania. Wykorzystano do tego jedynie najwyższej klasy materiały. To gwarancja solidności i długiej żywotności. Dodatkowym atutem jest to, że tablet wykazuje się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Warto dokupić do niego specjalny pokrowiec.

Xiaomi Pad 5 dysponuje wysokiej klasy wyświetlaczem LCD, a jego parametry są dostosowywane do panujących w danym pomieszczeniu warunków. Dzięki temu nie ma żadnych trudności, aby z tabletu korzystać rano, jak i wieczorem. Przyda się to np. podczas wykonywania zaległych obowiązków zawodowych.

Xiaomi Pad 5 — cena oraz premiera

Xiaomi Pad 5 zdobywa coraz szerszą grupę zwolenników ze względu na swoją atrakcyjną cenę. W przedsprzedaży urządzenie jest dostępne za 1399 złotych, natomiast oficjalna cena waha się w granicach 1699 złotych (możliwość dokupienia dedykowanego rysika — kilkadziesiąt złotych).

Swoją światową premierę omawiany tablet miał co prawda w sierpniu, ale na polski rynek trafił w październiku. Najpierw przedpremierowo, a od połowy października można go zakupić całkowicie swobodnie. To od zainteresowanych klientów zależy to, z której konkretnie opcji skorzystają. Może to być uzależnione m.in. od aktualnych możliwości finansowych.

Xiaomi Pad 5 — gdzie kupić?

Bardzo korzystną informacją dla potencjalnych nabywców jest to, że urządzenie Xiaomi Pad 5 można kupić bez wychodzenia z domu. Sprzęt jest dostępny w sieci internetowej, a jego posiadaczem można stać się w przerwie od pracy czy też nauki. Wszystko za sprawą serwisu Ceneo.pl, na którym porówna się oferty pochodzące z wielu różnych sklepów. Skupia się je w jednym miejscu, dzięki czemu klienci nie mają problemów z przeprowadzeniem rzeczowych analiz.

Portal Ceneo.pl niesie za sobą szereg korzyści, ponieważ umożliwia przedpremierowe zakupienie wskazanego wyżej tabletu w bardzo korzystnej cenie. Dodatkowym udogodnieniem jest m.in. to, że inwestorzy przeczytają zaufane opinie i na tej podstawie dowiedzą się o najmocniejszych stronach Xiaomi Pad 5. Okaże się to pomocne w podjęciu finalnej i w stu procentach przemyślanej decyzji.

Jeśli zainteresowani klienci nie mają czasu, aby udać się na zakupy osobiście zawsze mogą skorzystać z ofert dostępnych na Ceneo.pl. Tym samym oszczędza się dużo czasu i na spokojnie wybiera się odpowiedni sklep online. To wygodne rozwiązanie dla osób w każdym wieku.

Artykuł sponsorowany ceneo.pl