Jaki smartwatch wybrać? Najlepsze funkcje w inteligentnych zegarkach

Smartwatch – co to takiego?

Termin smartwatch możemy przetłumaczyć jako inteligentny zegarek. To rodzaj zegarka, który łączy się bezprzewodowo z naszym telefonem. Daje to wiele ciekawych możliwości i udogodnień, które postaramy się krótko opisać w tym artykule.

Najciekawsze funkcje inteligentnych zegarków

Producenci starają się robić wszystko, by zaskakiwać swoich odbiorców. Smartwatche non stop zyskują nowe funkcje i możliwości. Część z nich to jednak absolutna podstawa. Co powinien potrafić każdy smartwatch? Poniżej znajdziecie naszą listę!

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Wyświetlanie powiadomień

Smartwatche uwalniają od ciągłego zerkania na ekran smartfona. Sparowany z urządzeniem zegarek wyświetli najważniejsze powiadomienia, pozwoli przejrzeć kalendarz, przeczytać SMS czy wiadomość e-mail.

Funkcje sportowe

Liczenie kroków to dopiero początek. Smartwatche mogą monitorować Twój puls (i na przykład wybrać dzięki temu najlepszy moment na pobudkę), zbierać dane treningowe, wyświetlać trasę biegu czy liczbę serii w ćwiczeniach. Wielość dostępnych aplikacji sprawia, że smartwatch może stać się wirtualnym trenerem personalnym.

Płatności zbliżeniowe

Wbudowany w części urządzeń moduł NFC pozwala na szybkie płatności w sklepach. Wystarczy, że przyłożysz zegarek do terminala i gotowe. Bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni, torebki czy plecaka.

Sterowanie muzyką

Nasze smartfony to dziś także odtwarzacze muzyczne. Dzięki smartwatchowi możesz przełączać utwory, pauzować muzykę i zmieniać playlisty, gdy telefon spoczywa bezpiecznie w kieszeni. Znacznie poprawia to komfort korzystania z serwisów streamingowych.

Turystyka

Smartwatche mogą też wyświetlać zaplanowaną wcześniej trasę, prowadząc na górskie szczyty, do najciekawszych atrakcji czy upatrzonych wcześniej restauracji. Modele stworzone w tym celu mają zazwyczaj doskonałe moduły GPS, które nie gubią się w gęstym lesie ani miejskiej dżungli.

Czy smartwatch może zastąpić tradycyjny zegarek?

Tak! Oprócz oczywistej funkcji wyświetlania daty i godziny smartwatche mogą przybierać bardzo klasyczny kształt i kolorystykę, dzięki czemu wyglądają świetnie nawet w oficjalnych stylizacjach.

Najnowsze smartwatche znajdziesz na MediaMarkt.pl!

Artykuł sponsorowany Media Markt