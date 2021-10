Składany motocykl. Zmieścisz go pod swoim biurkiem

Japońska firma Icoma wyprodukowała składany motocykl elektryczny. Nie jest to pojazd, którym będziemy przemierzać autostrady, ale do podróżowania po zatłoczonym mieście nada się w sam raz. Napędza go silnik o mocy 600 watów, który jest zasilany przez akumulator litowo-jonowo-fosforanowy o pojemności 12 Ah.

Tatamel od Icoma demonem prędkości nie jest. Można na nim jeździć maksymalnie 40 kilometrów na godzinę, z kolei jego maksymalny zasięg do około 50 kilometrów. Choć pojazd to obecnie tylko prototyp, wydaje się być w pełni wyposażony. Posiada pełen system oświetlenia, możliwość personalizacji paneli bocznych, kompletne zawieszenie przednie i tylne, a nawet funkcję ładowania innych urządzeń.

Jakie wymiary ma elektryczny składany motocykl?

W pełni rozłożony pojazd ma 1,23 metra długości, 1 metr wysokości i 0,65 metra szerokości. Po złożeniu staje się dużo bardziej kompaktowy - zmniejsza się do wymiarów 0,7 metra na 0,68 metra na 0,26 metra.

Na podstawie filmu udostępnionego przez producenta nietrudno wywnioskować, że wygody na motocyklu z pewnością nie doświadczą osoby wysokie. Mimo wszystko wygląda on jak ciekawa alternatywa dla elektrycznych hulajnóg.



Icoma nie dzieli się nigdzie informacjami na temat masy pojazdu, nie wiadomo więc, czy łatwo będzie zanieść go po schodach do mieszkania.

Icoma Tatamel (icoma.co.jp)

Źródło: icoma.co.jp