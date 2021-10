Dotacje na pompy ciepła. Moje Ciepło już prawie pewne

Moje Ciepło już niemal pewne. Dotacje na pompy ciepła dla osób budujących dom powinny ruszyć w przyszłym roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że Europejski Bank Inwestycyjny pozytywnie ocenił plany dotyczące wydania pieniędzy z Funduszu Modernizacyjnego.

Z budżetu wynoszącego 26 miliardów złotych, ponad 8 miliardów zostanie przeznaczonych na sześć programów opracowanych przez NFOŚiGW. Większość z nich jest skierowana do przedsiębiorstw i dotyczą one między innymi tworzenia magazynów energii przez OSD, cyfryzacji sieci ciepłowniczych, ale jest wśród nich też Moje Ciepło, które skierowane jest do osób fizycznych.

II transza środków Funduszu Modernizacyjnego (NFOŚiGW)

W obecnym kształcie program Moje Ciepło pozwoli osobom budującym dom na pozyskanie do 30 procent kosztów zabudowania pompy ciepła. W przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to 7 tysięcy złotych, w przypadku pompy gruntowej, uzyskać będzie można do 21 tysięcy złotych.



Wcześniej informowano, że program Moje Ciepło może ruszyć w pierwszej połowie 2022 roku. Pojawiły się też pierwsze informacje na temat tego, kto będzie mógł skorzystać z programu Moje Ciepło. Z uzyskanych informacji wynika, że będzie to dość wąska grupa osób.

Źródło: NFOŚiGW