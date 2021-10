Solarne ciężarówki? Jedna już jeździ po niemieckich drogach

Niemieccy inżynierowie z Instytutu Fraunhofera pochwalili się owocem projektu Charging PV: 18-tonową elektryczną ciężarówkę zasilaną energią słoneczną (przynajmniej częściowo). Pojazd przeszedł standardowy przegląd techniczny i został już dopuszczony do jazdy po niemieckich drogach.

Największym wyzwaniem było skonstruowanie paneli fotowoltaicznych na tyle lekkich, aby dało się je bez kłopotu zainstalować na przeciętnym dachu ciężarówki i połączyć z elektroniką pojazdu oraz akumulatorami.

Inżynierowie musieli również zadbać o szczególne systemy bezpieczeństwa. Zastosowane wysokonapięciowe moduły generują do 400 woltów i w razie wypadku w ciągu sekundy są automatycznie odłączane od sieci.

Zastosowane panele wytwarzają 3,5 kW mocy, co wystarcza do pokrycia około 10% zapotrzebowania energetycznego pojazdu. To niewiele i ciężarówka oczywiście nadal wymaga tradycyjnego ładowania, jednak autorzy projektu przypominają, że wciąż mamy do czynienia z prototypem. "Po udanym uruchomieniu wysokonapięciowego systemu fotowoltaicznego osiągnęliśmy główny cel, jakim była demonstracja możliwości zastosowania paneli zintegrowanych z ciężkim pojazdem użytkowym" – mówi kierownik zespołu, Christoph Kutter.

Wynalazek Instytutu Fraunhofera jest obecnie użytkowany przez firmę Alexander Bürkle GmbH z Fryburga i przez najbliższy rok pozostanie pod obserwacją naukowców, badających jego wydajność w różnych warunkach.

Źródło: Erster Solar-LKW auf Deutschlands Straßen