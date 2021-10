Największa w Polsce farma fotowoltaiczna. Stanęła w miejscu dawnej kopalni

Największa w Polsce farma fotowoltaiczna została ulokowana na terenach dawnej kopalni węgla brunatnego Adamów. Za jej budowę odpowiadały firmy eSoleo i PAK Serwis. Jej właścicielem jest z kolei Grupa ZE PAK. Elektrownia słoneczna charakteryzuje się mocą 70 MWp. Do jej zbudowania wykorzystano 155554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy.

Poza modułami, na farmę składa się 306 inwerterów fotowoltaicznych oraz ponad 900 km różnego rodzaju kabli i światłowodów. Na terenie elektrowni ulokowano 31 stacji transformatorowych, z których każda cechuje się mocą 2 MVA. Co ciekawe, nawet palety, na których przywieziono na miejsce moduły, zostaną wykorzystane. Po przetworzeniu na płyty sklejkowe zostaną zużyte do produkcji mebli.

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce zajmuje około 100 hektarów. Zabudowę paneli fotowoltaicznych ukończono już w sierpniu, lecz dopiero teraz elektrownia zaczęła produkować prąd. Jest to przykład efektywnego wykorzystania dawniej eksploatowanego terenu. Ostatnią tonę węgla wydobyto w tym miejscu w lutym 2021 roku. Proces ponownego wykorzystania terenów był więc błyskawiczny.

— To jedna z największych w Polsce inwestycja w zieloną energię zrealizowana przez prywatny kapitał. Nasza nowoczesna i obecnie największa w Polsce elektrownia słoneczna to kolejny milowy krok w transformacji energetycznej zarówno ZEPAK, jak i całego regionu Wielkopolski. Chcemy, aby do 2030 roku PAK wytwarzał energię wyłącznie z odnawialnych źródeł — w tym m.in. ze słońca, wiatru i biomasy. Wkrótce uruchamiamy także w Koninie produkcję zielonego wodoru, który jest paliwem przyszłości - mówi Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA.

Piotr Woźny podkreśla wagę lokalizacji elektrowni. Jego zdaniem inwestycja farmę w gminie Brudzew to idealny przykład na wykorzystanie terenów górniczych.



— Powiat Turecki i Brudzew — kilka lat temu teren kopalni węgla brunatnego, dzisiaj produkcja zielonej energii - to realny symbol polskiej transformacji energetycznej. Dzięki inwestycji o wartości 163,8 mln zł netto - zbudowanej całkowicie za prywatne pieniądze - zrekultywowany teren odzyskał wartość użytkową i jest przykładem jak realizować transformację energetyki w Polsce, włączając w to stworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących od pracy w górnictwie.

Źródło: ZE PAK