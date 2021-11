Dreame Bot L10 Pro – odkurzacz jak ze snu? Test robota sprzątającego

Pod kątem specyfikacji technicznej ma to być jeden z najlepszych robotów w swojej klasie, z dużą mocą ssania, innowacyjną konstrukcją szczotki, wydajną baterią i – tutaj pole do popisu – najbardziej zaawansowaną nawigacją, w jaką roboty sprzątające zostały wyposażone. Ponieważ przez mój dom przewinęło się już kilka autonomicznych robotów tego typu, mam niezłe porównanie dotyczącego tego, jak to co na papierze przekłada się na rzeczywistość. Jak zatem poszło Dreame Bot L10 Pro?

Zestaw startowy

Ciasno zapakowany, nic w pudełku się nie obija – odpakowywanie Dreame Bot przypominało trochę najlepsze doświadczenia związane z produktami z logo nadgryzionego jabłka. Są osoby, które na takie drobne rzeczy zwracają uwagę – i ja do nich należę. W zestawie znalazł się sam robot, stacja ładująca (tu ważna informacja – w przeciwieństwie do niektórych produktów konkurencji brak jest denerwującej podstawki, która zajmuje miejsce, stacja jest naprawdę kompaktowa), kabel, pojemnik na wodę ze ściereczką montowaną na rzepy, urządzenie do czyszczenia, szczotka boczna oraz instrukcja.

Najważniejsze – intuicyjność

Ilość funkcji i ustawień może trochę przytłoczyć na początku – zwłaszcza osoby, dla których Dreame Bot będzie pierwszym inteligentnym robotem sprzątającym. Jednak intuicyjny interfejs i czytelne nazwy pozwolą na szybkie zorientowanie się w tym, co oferuje odkurzacz. Pierwsze uruchomienie jest szybkie i proste – żadnego zawieszania, restartowania czy braku połączenia. Robot łączy się z Wi-Fi, musi zostać sparowany z aplikacją – i jest gotowy do działania.

Po pierwsze – moc i wydajność

Bezszczotkowy silnik generuje aż 4000 Pa mocy ssania – zdecydowanie więcej niż u konkurencji. I muszę przyznać, że tę moc widać w skuteczności sprzątania. Zarówno kurz, mniejsze i większe drobiny, a także psia sierść i włosy – znikają w przepastnej czeluści pojemnika na zanieczyszczenia. Dodatkowo podwójny system filtracji gwarantuje wyłapanie i zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń – filtr HEPA filtruje cząsteczki o wielkości 0.3 mikrona. Bateria o pojemności 5200 mAh wystarcza na nawet 2,5 godziny ciągłej pracy – poradzi sobie z bez kłopotu z większością mieszkań. A gdyby nawet mocy zabrakło, odkurzacz przerwie sprzątanie, podładuje się i wróci do sprzątania w miejscu, w którym przerwał.

Taka moc musi generować hałas, prawda? Otóż nie. Dzięki złożonym systemom wyciszenia i konstrukcji zawieszenia urządzenie w najmocniejszym trybie generuje tylko 65 dB – subiektywnie to najcichszy odkurzacz, który pracował u mnie w domu. Mało naukowy dowód, ale nawet pies, zazwyczaj bojaźliwy i niechętny takim urządzeniom, stał sobie machając ogonem, gdy odkurzacz jeździł naokoło.

Naokoło wszystkich przeszkód – w tym tych zmieniających położenie

Dreame Bot L10 Pro wyposażony został w system podwójnych laserów i nawigacji LiDAR.Prawda jest taka, że dzięki nim zamontowany z przodu odbojnik w zasadzie nie jest potrzebny. LiDAR to zaawansowana technologia mierzenia odległości za pomocą światła, wykorzystywana między innymi w geodezji czy meteorologii. Muszą przyznać, że precyzja jego działania była sporym zaskoczeniem – rozpoznawał i umieszczał na mapie mieszkania nawet małe przeszkody (w tym psa), dzięki czemu nie obijał się o nic. Zmiana ich położenia nie stanowiła problemu, co było częstą przypadłością konkurencji – z Dreame Bot L10 Pro żaden mebel (ani pies) nie będzie obity.

2-w-1, czyli odkurzanie z mopowaniem

Producenci od dawna usiłowali stworzyć samojeżdzącego robota sprzątającego, który będzie w stanie równie dobrze odkurzać, co mopować. I Dreame Bot jest najbliżej osiągnięcia tego złotego Graala. Urządzenie wyposażono w pojemnik na wodę o pojemności 270 ml – co z naddatkiem wystarcza na sprzątnięcie na mokro całego mieszkania. Kilka razy. A to dzięki inteligentnemu systemowi dystrybucji wody, który chroni podłogę. I o ile w przypadku gresu czy kafelków ma to nieco mniejsze znaczenie, o tyle dla wszystkich, którzy – tak jak ja – mają w domu parkiet z prawdziwego drewna staje się to bezcenną funkcjonalnością.

Żyjąc w domu z dwoma psami, zwróciłem uwagę na szczotkę – bolączką wszystkich dotychczasowych była konieczność ręcznego zdejmowania z niej długiej sierści. W przypadku Dreame Bot specjalna konstrukcja szczotki zapobiega tego typu sytuacjom, włosy nie gromadzą się i nie plączą na szczotce.

Aplikacja, czyli inteligentne systemy

Dreame używa dobrze znanej i cenionej aplikacji Xiaomi Home na urządzenia mobilne, za pomocą której sterujemy urządzeniem. Jest ona bardzo czytelna i przejrzysta, każdy odnajdzie się w niej bez problemu. Co ważne – niedawno dodana została polska wersja językowa całego menu. I muszę przyznać, że tłumaczenie jest naprawdę dobrej jakości (porównałem obie wersje, angielską i polska) – dzięki niemu obsługa Dreame Bot jest po prostu… cóż, prosta. Robot umie także mówić po polsku – o swoich działaniach informuje miłym kobiecym głosem bez cienia obcego akcentu.

System laserów i nawigacji tworzy mapę, której podgląd znajdziemy na ekranie głównym. Co bardzo użyteczne, mapa jest w pełni edytowalna – możemy nadawać pomieszczeniom nazwy, ustawiać strefy zakazu ruchu (jeśli np. układamy na podłodze puzzle z 50 tys. elementów) czy wstawiać wirtualne ściany. Mapa pozwala także na skierowanie odkurzacza do pracy w wyznaczonym pomieszczeniu lub strefie oraz podgląd procesu sprzątania na żywo, z zaznaczoną trasą przejazdu odkurzacza.

Niezwykle użyteczną funkcją jest możliwość ustawienia harmonogramów i dynamicznych scen – odkurzacz w określone dni, o określonych godzinach, posprząta wyznaczone pomieszczenia (lub całe mieszkanie). Warto przy tym pamiętać o wyborze odpowiedniej strefy czasowej w aplikacji, by odkurzacz nie rozpoczął sprzątania o 2 w nocy.

Aplikacja informuje także o zużyciu poszczególnych elementów i przypomni nam o konieczności ich wymiany (filtry, szczotki, czyszczenie czujników); za jej pomocą ustawimy głośność czy język.

Podsumowanie – śniłem o takim odkurzaczu

Nazwa Dreame Bot L10 Pro nie jest bez pokrycia – to urządzenie jest Pro, to urządzenie jest Botem (który po ustawieniu w zasadzie działa sobie sam, bez naszego nadzoru i kontroli), to urządzenie jest Dreame – rozwiązano w nim praktycznie wszystkie problemy, z którymi borykałem się stosując urządzenia konkurencji. Dreame Bot L10 Pro zostaje u mnie w domu.

