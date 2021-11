Fotowoltaika w bloku. Dlaczego to tak rzadki widok? Czy to się opłaca?

Instalacje fotowoltaiczne powstały na 21 budynkach. Są to łącznie 32 instalacje o różnej wielkości, ich łączna moc wynosi 266 kWp. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by pokrywały średnie zapotrzebowanie na energię w ramach danego budynku. Głównym celem tej inwestycji było obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków, co ma się przełożyć na niższe czynsze.

Rafał Dąbrowski z SM Kopernik