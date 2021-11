McDonald's wypuszcza własne NFT. Świętuje 40-lecie kanapki McRib

Jak donosi serwis AlJazeera, McDonald’s zdecydował się na stworzenie ograniczonej liczbę NFT lub z okazji 40. rocznicy swojej kanapki McRib. Firma rozdaje je fanom tej potrawy już od początku listopada.

Legendarny McRib

Na swojej stronie internetowej, sieć donosi, że McRib to Najważniejsza Kanapka Roku. W środku znajduje się przyprawiona wieprzowina bez kości zanurzona w pikantnym sosie BBQ, posypana siekaną cebulą, chrupiącymi chipsami z ogórka kiszonego. Całość podawana jest na tostowanej domowej bułce. Wszystko zawiera 520 kalorii, co oznacza, że nie należy ona do najbardziej kalorycznych dań oferowanych w sieciówce.

Zobacz również: Lodówka z Androidem

Mimo wszystko, wiele osób może być zaskoczonych stworzeniem NFT na cześć wspomnianej kanapki. Nie da się jednak ukryć, że technologia ta jest coraz popularniejsza i coraz więcej firm zwraca się w jej kierunku.

Tokeny NFT

Dla tych, którzy nie mają pewności czym jest wspomniany token, mamy krótkie wyjaśnienie. NFT, czyli Non-Fungible Token jest wirtualnym zasobem o unikalnej wartości. Oznacza to, że każdy token jest wyjątkowy i nie istnieje na świecie drugi, który byłby taki sam. NFT nie można skopiować oraz nie może być przenoszone bez zgody osoby, do której należy. Zwycięzcy zostaną wybrani do 12 listopada.

Ze względu na łatwość ich wykorzystania, wielu artystów korzysta z NFT aby sprzedawać prawa do swoich prac. W przypadku tokenów oferowanych przez sieć McDonald's, zainteresowane osoby mogą spróbować wziąć udział w loterii aby je pozyskać. W tym celu należy śledzić sieć na Twitterze i retweetować tweeta z zaproszeniem do loterii.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl