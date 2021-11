Netflix wypuścił horror stworzony przez bota. Jest przerażający, ale w dziwny sposób

Zlecanie botom pisania nie jest niczym nowym. Keaton Patti, który współpracował z Netflixem przy tworzeniu nowego horroru, wydał książkę zatytułowaną I Forced a Bot to Write this Book: A.I. Meets B.S. Jest ona pełna abstrakcyjnych rzeczy napisanych przez boty po tym, jak zostały zmuszone do przeczytania i obejrzenia tysięcy godzin treści.

Teraz jednak Patti nawiązał współpracę z Netflixem, by wydać mini-horror o nazwie Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive. “Współpracowaliśmy z Keatonem Patti, aby bot obejrzał ponad 400 000 godzin horrorów, a następnie napisał swój własny horror. Oto, co wymyślił” – czytamy w opisie pod filmem.

Tytuł filmu brzmi równie głupio, jak zawarte w nim treści. W sumie trwa on około czterech i pół minuty, a w tym czasie jest sporo do przetrawienia. Niektóre z filmów obejrzanych przez boty są dość widoczne w horrorze. Już na pierwszy rzut oko widać w nim inspiracje Piłą czy Jennifer's Body.

Podobnie jak w przypadku książki, Patti i Netflix pozwolili botowi obejrzeć treści podobne do tych, które chcieli ostatecznie otrzymać. Następnie udostępnili botowi pusty dokument, aby sprawdzić, co wymyśli po tak nietuzinkowej lekturze. Rezultat jest dość straszny, choć momentami zabawny.