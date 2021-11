Mobvoi zaskoczyło. Smartwatch TicWatch Pro 3 Cellular/LTE trafił na polski rynek

Poza kartą eSIM, smartwatch posiada także wbudowany głośnik oraz mikrofon. Te cechy mają sprawić, że będzie on szczególnie atrakcyjny dla sportowców oraz osób interesujących się technologicznymi nowinkami.

Najważniejsze funkcje smartwatcha

Najnowszy smartchwatch od Mobvoi oferuje możliwość korzystania z sieci komórkowej bez potrzeby posiadania przy sobie telefonu. Producent obiecuje, że z jego pomocą swobodnie nawiążemy i odbierzemy połączenia telefoniczne czy wyślemy wiadomości tekstowe. Na tym jednak nie koniec, bo smartwatch ma umożliwić na strumieniowe wysyłanie muzyki i lokalizowanie swojej pozycji.

Smartwatch będzie szczególną nowinką do osób lubiących bieganie lub jazdę na rowerze. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS umożliwia szczegółowe rejestrowania przebiegu trasy i długości biegu lub pokonanej rowerem drogi. Szybki i sprawnego dostęp do poszczególnych funkcji smartwatcha ma za to umożliwić asystent poleceń głosowych.

Daleko od smartfona

Brak smartfona w pobliżu użytkownika nie stanowi problemu dla TicWatch Pro 3 Cellular/LTE. Gdy znajdzie się on poza zasięgiem telefonu, zegarek automatycznie przełączy się z Bluetooth na sieć komórkową. Dzięki temu istnieje dalsza możliwość śledzenia przebiegu treningu, strumieniowania muzyki, korzystania z aplikacji zdrowotnych oraz fitnessowych czy innych funkcjonalności zegarka. Bez problemu użytkownik może także prowadzić rozmowy telefoniczne i wysyłać wiadomości SMS.

Smartwatch TicWatch Pro 3 Cellular/LTE (Mobvoi)

Smartwatch TicWatch Pro 3 Cellular/LTE jest dostępny w sprzedaży w cenie 1634,99 zł. Osoby zainteresowane mogą go zakupić za pośrednictwem strony Mobvoi.com lub platformy Amazon. Smartwatch znalazł się także w ofercie sieci Orange.