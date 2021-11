W Egipcie powstanie nowa piramida. Ma być wielkości miasteczka

Tutera City, zwane również "niewidzialnym miastem", jest pomysłem architekta Ashrafa Abdel Mohsena, który postanowił na nowo zinterpretować wielkość i elegancję starożytnej egipskiej cywilizacji i przełożyć ją na współczesny świat – podaje serwis Outpump.

Piramida jego projektu ma 650 metrów wysokości, z podstawą 1000 metrów, czyli cztery razy większą niż piramida Cheopsa. Obiekt będzie stanowić centrum tak zwanego "niewidzialnego miasta". W rzeczywistości pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią będzie znajdować się 10 dzielnic mieszkaniowych i 3 rekreacyjne, w których będą obecne wszystkie niezbędne usługi dla ludności. W centrum natomiast znajdzie się największe na świecie obserwatorium astronomiczne z gigantycznym podziemnym ośrodkiem badawczym.

Projekt nie ma na celu naśladowania cywilizacji egipskiej, ale jej uczczenie i przywrócenie do współczesności, nadając jej pierwotny cel, jakim jest przybliżenie człowieka do nieba. Budowa zostanie przeprowadzona dokładnie tak, jak robili to starożytni Egipcjanie, ale przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii. Budynek, którego projekt został zainspirowany piramidą Cheopsa, jest pierwszym miastem zaprojektowanym do badań naukowych i turystyki kosmicznej.