Możliwe wyłączenia prądu. Rządy ostrzegają

Ze względu na wysokie ceny węgla oraz gazu, a co za tym idzie — problemy z jego dostępnością, rządy krajów europejskich spodziewają się możliwych przerw w dostawach prądu. Austriackie ministerstwo obrony zaprezentowało już spot, w którym przedstawia prawdopodobny scenariusz, którego należy spodziewać się w najbliższym czasie.

Widzimy rodzinę, której gaśnie światło w domu. Są jednak przygotowani na taką ewentualność — wyciągają świece, radio tranzystorowe, a na wypadek braków gazu mają kuchenkę turystyczną. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, tak właśnie może być — spot nie powstał bez powodu i faktycznie można się tego obawiać.

Austriacki rząd skierował do obywateli apel. Mają oni zaopatrzyć się w świece, radio tranzystorowe, baterie, prowiant, który przetrwa bez energii elektrycznej, wodę pitną i artykuły pierwszej pomocy. Ostrzega się też przed podróżowaniem samochodem — w czasie blackoutu nie będzie działać sygnalizacja świetlna, a problemy z dostępnością paliwa mogą sprawić, że drogi będą zablokowane przez porzucone pojazdy.

Podobnie do tematu podchodzą rządy Niemiec i Szwajcarii. Nasi sąsiedzi przygotowali pewne zalecenia odnośnie wyposażenia domu w podstawowe artykuły na wypadek braku prądu. W Szwajcarii temat problemów z dostępnością prądu jest natomiast związany bezpośrednio ze sprawami gospodarczymi. Chodzi o umowy handlowe i energetyczne z krajami Unii Europejskiej.

Jak czytamy w Interii Biznes, Antonio Turiel, doktor fizyki teoretycznej, matematyk i badacz CSIC, czyli największej w Hiszpanii publicznej instytucji naukowej, ostrzega, że blackout grozi wszystkim europejskim krajom.

— Kryzys energetyczny już się rozpoczął, a sprzedajemy go jako fakt, który nagle spadł z nieba, o którym nie wiedzieliśmy. A to nieprawda, wiedzieliśmy o nim od lat.



Polskie elektrownie także mają problemy z zaopatrzeniem w węgiel. Agnieszka Głośniewska z URE poinformowała, że sześć zakładów zgłosiło braki w zapasach węgla, lecz nie podano jeszcze, o które obiekty chodzi. Wysokie ceny węgla ,a także zmniejszone wydobycie tego surowca, mogą sprawić, że w trakcie mroźnej, długiej zimy, będzie go po prostu za mało. Import również będzie utrudniony, ponieważ jest on po prostu znacznie droższy niż dotychczas.

Źródło: Gadżetomania