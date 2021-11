Robot zaszczepi bez pomocy człowieka i bez igły

Cobionix to firma, która została wydzielona z Uniwersytetu w Waterloo. Opracowano w niej robota o nazwie Cobi, którego główną zaletą jest bardzo duży stopień elastyczności w zakresie wykonywanych zadań. Oznacza to tyle, że Cobi może być wykorzystywany do różnych rzeczy, a warunkiem jest odpowiednio dostosowane oprogramowanie oraz specjalistyczne narzędzia.

Szczepionka bez igły, prosto od robota Cobi

Twórcy postanowili zademonstrować przykład możliwości swojego robota, więc sięgnęli po niezwykle aktualny temat. W teorii wystarczy się zarejestrować na wizytę i udać w miejsce, w którym stacjonuje jeden z robotów. Następnie należy okazać odpowiednie dokumenty (specjalna kamera je wychwyci) i cierpliwie zaczekać.

Robot wykorzysta między innymi czujniki głębi i stworzy trójwymiarowy obraz, który pozwoli mu zrozumieć nasze położenie. Zaawansowane algorytmy dokonają wyboru optymalnego miejsca do zaszczepienia i co ciekawe, będzie to w technologii bezigłowej – wysokociśnieniowy strumień, mogący się przedostać przez niezwykle mały otwór w naszej skórze.

Jedną z zalet takiego rozwiązania z pewnością jest wykonywanie szczepień w miejscach, w których brakuje wykwalifikowanego personelu lub na przykład jest go za mało. Ponadto brak konieczności wykorzystywania igły może być zaletą dla niektórych osób, które odczuwają przed tym strach.