Rolnicy nie chcą zmian w fotowoltaice. Apel do premiera

Rolnicy apelują do premiera w sprawie zmian w fotowoltaice. Krajowa Rada Izb Rolniczych określiła swoje stanowisko w sprawie zmiany treści ustawy o OZE. Przedstawiciele sektora rolniczego zauważają, że przejście z systemu net-meteringu do net-billingu może doprowadzić do wyhamowania rozwoju polskiej energetyki.

Poselski projekt ustawy o OZE zakłada wprowadzenie nowego, mniej opłacalnego systemu rozliczeń za energię wyprodukowaną w przydomowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Zamiast wykorzystywania sieci jako wirtualnego magazynu energii, zakłada on sprzedaż nadwyżek prądu po cenach wyraźnie niższych, niż ceny jego zakupu od zakładów energetycznych.

Jak czytamy w apelu KRIR - rolnicy obawiają się, że inwestycje w odnawialne źródła energii będą teraz po prostu nieopłacalne, przez co znacząco zmniejszy się liczba realizowanych przez gospodarstwa domowe inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

— Zaproponowany system jest niekorzystny dla prosumentów ze względu na dużą różnicę cen energii na rynku a stawek proponowanych przez operatora. Stanowi to zagrożenie dla wyhamowania inwestycji gospodarstw domowych w instalacje odnawialnych źródeł energii, ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji - czytamy w stanowisku KRIR.

Rolnicy w obronie fotowoltaiki

Wydaje się, że jest już za późno, by móc zostać w systemie net-meteringu. Decyzja o zmianie sposobu rozliczeń prawdopodobnie już zapadła. Dlatego KRIR nie prosi o to, by zmian nie wprowadzać, lecz o to, aby cena sprzedawanej energii była wyższa, korzystniejsza dla prosumentów.

— W związku, z czym wnioskujemy, aby cena energii wprowadzana przez prosumenta do sieci nie była niższa niż 25% ceny energii sprzedawanej przez operatora sieci - apeluje prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz.

Rolnicy mają duży udział w rozwoju OZE w Polsce. To od nich dzierżawi się grunty pod farmy fotowoltaiczne. Ponadto to właściciele dużych gospodarstw rolnych zachęcani są do inwestowania w biogazownie, które mogą pokryć zapotrzebowanie na prąd nie tylko w ich gospodarstwie, ale także u sąsiadów z tej samej miejscowości.



Apel rolników został skierowany przede wszystkim do premiera Mateusza Morawieckiego, ale w tej sprawie zwrócono się także do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz Wicepremiera Henryka Kowalczyka — ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Źródło: KRIR/Globenergia