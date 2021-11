Tamagotchi powraca. Zabawka nawiązuje do serii Gwiezdne Wojny

Tamagotchi powraca do polskich sklepów. Od 12 listopada 2021 roku kupić można specjalną wersję zabawki nawiązującą do jednej z najpopularniejszych serii w historii kina. Chodzi rzecz jasna o Gwiezdne Wojny. Niebawem do sklepów trafi też zabawka w swojej klasycznej wersji.

Tamagotchi ma już 25 lat. Z tej okazji Bandai Namco przygotowało specjalną ofertę, która zawitała też do polskich sklepów. Zabawka w wersji nawiązującej do Gwiezdnych Wojen jest już dostępne. Jajko można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych — białej i niebieskiej. Za taką przyjemność trzeba zapłacić 149 złotych.

30 listopada 2021 roku do sklepu trafią też klasyczne wersje Tamagotchi. Te będą wyraźnie tańsze od swoich odpowiedników z R2-D2. Za Tamagotchi w oryginalnej odsłonie trzeba będzie zapłacić 89 złotych. Już teraz możliwe jest składanie zamówień w przedsprzedaży.



Choć w obliczu popularności gier na urządzenia mobilne tak prosta zabawka jak Tamagotchi wydaje się nie mieć żadnych szans na trafienie w serca odbiorców, należy pamiętać, że ma ona jedną zaletę, której nie ma żadna gra na smartfony. Chodzi tu o nostalgię, która bywa bezcenna.

Źródło: Bandai Namco