Fotowoltaika w bloku. To może być coraz częstszy widok

Fotowoltaika w bloku to w tej chwili element niemal niespotykany. Rzadko zdarza się, by spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa decydowały się na zainwestowanie pieniędzy lokatorów w kosztowną instalację fotowoltaiczną. Bloki często mają inne potrzeby, które należy realizować możliwie szybko, ze względu na komfort lub bezpieczeństwo mieszkańców.

Nie da się jednak ukryć, że budynki wielorodzinne zużywają dużo energii, a do tego mają spory potencjał jeśli chodzi o budowę instalacji fotowoltaicznych. Chodzi tu przede wszystkim o duże, płaskie dachy, które można w wygodny sposób zagospodarować.

Obecnie zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w fotowoltaikę w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w częściach wspólnych. Z produkowanego przez panele prądu zasilane są windy, oświetlenie klatek schodowych czy piwnic.

Rzadziej dochodzi do sytuacji, w których instalacja dachowa pokrywa zapotrzebowanie na prąd u lokatorów. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiednich przepisów. Ekspert OZE, Marcin Ściążko, zauważa, że w niedalekiej przyszłości może się to zmienić.

— Procedowana ostatnio w Sejmie nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadza między innymi definicje prosumenta zbiorowego, regulując tym samym sposób rozliczania tego typu instalacji. Jest to coś, na co wiele osób, firm czy też spółdzielni mieszkaniowych czekało. Do tej pory z punktu widzenia prawa nie było to uregulowane, uniemożliwiając tym samym właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych wygodne inwestowanie we własne źródło energii.

Fotowoltaika w bloku — dlaczego warto inwestować?

Instalacja fotowoltaiczna w bloku może być dużo lepszym rozwiązaniem, niż taka, która zasila pojedynczy dom jednorodzinny. Wynika to z faktu, że ludzie żyjący w budynkach wielolokalowych prowadzą różny tryb życia. To z kolei przekłada się na większą różnorodność jeśli chodzi o godziny zużywania prądu.

W pojedynczym gospodarstwie domowym łatwo wydzielić godziny największego zużycia prądu. Są one zależne od czasu pracy lub nauki lokatorów. Często zdarza się, że w tak zwanych godzinach szczytu nikogo nie ma w domu. Wtedy instalacja fotowoltaiczna produkuje największe ilości prądu, który musi być oddany do sieci, ze względu na brak autokonsumpcji. Marcin Ściążko zauważa, że w przypadku bloków sytuacja wyglądać będzie zgoła inaczej.

— W mojej ocenie korzyści z montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach wielolokalowych, takich jak m.in. bloki mieszkalne, będą nie mniejsze niż w przypadku instalacji realizowanych w domach jednorodzinnych. Mogą być nawet większe ze względu na możliwość współdzielenia takiej instalacji pomiędzy kilkunastu lub kilkudziesięciu prosumentów. Wydaje się, że w budynku wielolokalowym współczynnik autokonsumpcji energii w miejscu jej wytworzenia może być wyższy niż dla domu jednorodzinnego.

Warto pamiętać, że w budynkach wielorodzinnych często prowadzone są także działalności gospodarcze. Te często pracują "na pełnych obrotach" od rana do wieczora, co oznacza, że wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną prąd będzie mógł zostać zużyty na bieżące potrzeby na przykład sklepu działającego na parterze.

Jest to kluczowe jeśli weźmiemy pod uwagę problemy z nadmiernym obciążaniem sieci przesyłowych, wywołane oddawaniem do niej dużej ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Podobnie ma się sprawa z inwestycjami w fotowoltaikę w przypadku firm, w tym przemysłowych. Zakłady produkcyjne często pracują 24 godziny na dobę, dzięki czemu odpowiednio zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie w ogóle wpływać na obciążenia na sieci przesyłowej.

Biorąc pod uwagę, że koszty prądu stale rosną, a rządy europejskich krajów już teraz przewidują, że z racji tego mogą pojawić się problemy z dostawami prądu, fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych może być inicjatywą, którą warto się zainteresować.



W rozmowie z serwisem Gadżetomania Paweł Ściążko zauważył też, że jest to po prostu szansa na obniżenie rachunków mieszkańców bloków. Jego zdaniem powinni oni mieć możliwość korzystania z dopłat, które obecnie kierowane są do właścicieli domów jednorodzinnych. Chodzi tu przede wszystkim o program Mój Prąd, ale także o regionalne programy dotacyjne.

