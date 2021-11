Dlaczego montaż paneli fotowoltaicznych jest ważny?

Stale rosnące różnego rodzaju opłaty mają zasadniczy wpływ na ogólne koszty utrzymania domu, biura, magazynu, innego rodzaju obiektu usługowego. Nie ma więc co się dziwić, że każdy szuka optymalnie najlepszego sposobu na to, aby nie nadwyrężać domowego lub firmowego budżetu. Rozwiązań, które mogą pomóc w oszczędzaniu pieniędzy, przy jednoczesnym utrzymaniu standardu mieszkania lub użytkowania pomieszczeń jest bardzo dużo. Wśród najpopularniejszych sposobów możemy oczywiście wymienić takie, jak:

wymiana sprzętów na bardziej energooszczędne,

wymiana oświetlenia na ledowe,

segregacja śmieci,

zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach najmniej używanych,

ograniczenie ilości sprzętu do minimum,

segregacja odpadów,

montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych,

uszczelnienie stolarki,

montaż paneli fotowoltaicznych.

Zwłaszcza ta ostatnia kwestia w ciągu ostatnich kilku lat stała się znacząca, z uwagi na stale rosnące ceny prądu, nieprzewidywalność cen, jak również coraz powszechniejsze zastosowanie klimatyzacji, pomp ciepła, kotłów 5 klasy czy kondensacyjnych. Dobrze dobrana instalacja, odpowiedni dobór paneli, przeprowadzony montaż, odpowiedni serwis i konserwacja, a także użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem sprawią, że będziemy w pełni zadowoleni z paneli, dodatkowo cała inwestycja po prostu szybciej się zwróci. Panele fotowoltaiczne to inwestycja, która pomoże osiągnąć lepszy komfort życia.

Jak zamontować panele fotowoltaiczne?

Tak samo, jak w przypadku wszystkich instalacji, które są powszechnie wykorzystywane w domach oraz innego typu obiektach niezwykle ważne jest to, aby dopasować instalację do potrzeb klienta, jak również do potrzeb obiektu. To niezwykle ważne, również w przypadku paneli fotowoltaicznych.

Zbyt mała instalacja nie będzie w stanie wyprodukować na tyle dużo prądu, aby zasilić wszystkie urządzenia, zbyt duża wyprodukuje nadmiar, będzie również o wiele dłużej się zwracać. Jak zamontować panele? Przede wszystkim zgodnie z zaleceniami producenta, odpowiednio wybierając miejsce do montażu oraz przygotowując powierzchnię.

Dopuszczalne miejsca do montażu:

na dachu (wyremontowanym),

na gruncie (grunt stabilny, z dostępem do światła słonecznego).

Dopuszczalne kierunki montażu:

na południe pod kątem 30–40 stopni,

na południowy-zachód lub wschód pod kątem 25–55 stopni.

Montaż powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem odpowiednich systemów. Panele muszą być zamontowane na specjalnych konstrukcjach.

Stabilność konstrukcji

Solidny i przeprowadzony przez doświadczone osoby montaż sprawi, że w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał instalacji. Poszczególne jej elementy nie będą tak bardzo narażone na silne podmuchy wiatru, przewrócenie się, odpadnięcie od dachu lub działanie innych warunków atmosferycznych. Skutecznie działająca instalacja wyprodukuje tyle prądu, abyśmy mogli realnie odczuć koszty związane ze zmniejszeniem rachunków.

Co realnie dają panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne to inwestycja proekologiczna, która sprawia, że znacząco wzrasta ekologiczność całego obiektu, jak również budynek nie generuje dużej ilości odpadów z ogrzewania. W praktyce przyczyniamy się więc do ograniczania smogu.

Druga kwestia to przede wszystkim zminimalizowanie rachunków za prąd potrzebny do zasilania sprzętów, klimatyzacji, pompy ciepła, paneli podczerwonych, promienników ciepła, a więc systemów, które odpowiadają za szeroko rozumiany komfort cieplny. Dysponując panelami fotowoltaicznymi obniżymy rachunki i będziemy płacić wyłącznie opłaty stałe, techniczne. Dodatkowo uniezależnimy się od publicznego dostawcy, będziemy odporni na stale zmieniające się ceny prądu, nieprzewidywalność cen.

Kluczowe jest to, aby wybrać firmę, która posiada duże doświadczenie, dokładnie obliczy zapotrzebowanie na energię, dobierze panele oraz przeprowadzi montaż. Firma powinna działać legalnie oraz udzielać gwarancji na swoje usługi.

Artykuł sponsorowany Hymon