Action - sklep, który podbija polski rynek

Historia sklepu - co warto wiedzieć?

Śledząc historię sklepów Action często trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest ona niemal nierealna. Nie może być jednak inaczej, skoro na początku mieliśmy do czynienia nie z dyskontem o wielkich planach, ale z jednym sklepem z ofertą niespożywczą ulokowanym w holenderskim mieście Enkhuizen. Sklep ten powstał w roku 1993 i stał się zaczątkiem międzynarodowej sieci handlowej, która dziś może pochwalić się tym, że posiada ponad 2000 punktów sprzedaży. Sieć Action jest obecna już w dziesięciu państwach, a jej roczny obrót wyniósł w 2021 roku ponad 6,8 miliardów euro.

Czy dzisiejszy sukces firmy Action można postrzegać jako zaskoczenie? Osoby zaznajomione z historią firmy wcale nie są o tym przekonane. Ich zdaniem, podejście tej sieci dyskontów tak do potrzeb klientów, jak i do samych cen kolejnych produktów od samego początku zwiastowało powodzenie. Tym, co wyróżnia Action na tle podobnych firm, jest nie tylko zaskakująca różnorodność produktów. Także ich przystępność cenowa sprawia, że trudno wyobrazić sobie podmiot w większym stopniu atrakcyjny z perspektywy swoich klientów. Action zwraca na siebie uwagę, bo troszczy się o zróżnicowanie asortymentu, nie pozwala sobie jednak również na to, aby jakość kolejnych produktów ucierpiała tylko dlatego, że to właśnie ich przystępność cenowa wydaje się wysuwać się na pierwszy plan.

Trudno nie zapytać zatem, jaki jest sekret niskich cen w Action. Okazuje się, że nie ma tu mowy o tajemnicy. Action zamawia duże ilości produktów za jednym razem, dzięki czemu może płacić za nie mniej. Do firmowych magazynów trafiają dzięki temu znakomitej jakości rozwiązania przystępne cenowo, a skoro firma zapłaciła za nie mniej, dlaczego jej klienci mieliby płacić dużo więcej? Dzięki takiej polityce nie ma osoby, która nie byłaby zadowolona.

Action w Polsce

Action Polska, jak było już wspomniane, to dziś blisko 200 sklepów na terenie całego kraju. Liczba ta robi wrażenie choćby dlatego, że holenderska marka zadebiutowała na krajowym rynku stosunkowo niedawno – w roku 2018. Wiele firm przez tak krótki czas koncentruje się jedynie na budowaniu rozpoznawalności marki, tymczasem Action stara się nie tylko rywalizować z konkurencyjnymi podmiotami, ale i wyznaczać nowe trendy.

Za co Polacy pokochali ten sklep?

W sklepach Action pojawiają się kupujący z każdej grupy wiekowej. Sklep pokochali młodzi, nie brakuje w nim jednak również osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób, które właśnie stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Nie może być jednak inaczej, skoro każda grupa klientów znajdzie tu coś dla siebie. Młodzi konsumenci uwielbiają artykuły kreatywne i produkty z kategorii DIY. Także osoby starsze doceniają dział, który pozwala zrobić "coś z niczego" i niewielkim kosztem, dobrze się przy tym bawiąc, ozdobić dom. Panowie przepadają za narzędziami i wszelkiego rodzaju rozwiązaniami ułatwiającymi majsterkowanie, rodziny zatrzymują się na dziale z zabawkami, a osoby, które właśnie wkraczają w dorosłość chętnie sięgają po to wszystko, co może trafić do ich pierwszych czterech kątów.

Action jest siecią wysoko cenioną nie tylko dlatego, że jej asortyment jest ciekawy. Kupujący doceniają także atrakcyjną politykę cenową sklepów oraz to, że oferta kolejnych z nich systematycznie się zmienia. Co tydzień trafiają do niej przecież setki nowych produktów.

Jak korzystać z promocji? Gazetki promocyjne online zawsze pod ręką!

