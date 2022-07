Aplikacja Effaclar SpotScan - czyli jak sprawdzić czy masz problemy z trądzikiem

Trądzik stanowi jeden z najbardziej powszechnych problemów skórnych występujący zarówno u osób w wieku dojrzewania, jak i dorosłych. Nieleczony może mieć bardzo negatywny wpływ na jakość życia, a także pozostawiać po sobie nieestetyczne przebarwienia i blizny trudne do zredukowania. W diagnozie problemów skórnych oraz ich zwalczaniu może pomóc nam sztuczna inteligencja. Aplikacja Effaclar SpotScan stworzona przez markę La Roche-Posay to innowacja na rynku, której warto przyjrzeć się bliżej.

Effaclar SpotScan - AI w kosmetologii

Aplikacja La Roche-Posay Effaclar SpotScan to doskonały przykład na to, że sztuczna inteligencja odgrywa coraz bardziej istotną rolę w życiu codziennym. Niezwykły potencjał AI został zauważony przez specjalistów kosmetologów, którzy jej umiejętności uczenia się i błyskawicznej analizy informacji zdecydowali się wykorzystać w aplikacji dedykowanej osobom zmagającym się z problemami skórnymi.

La Roche-Posay Effaclar Spotscan nie powinna być traktowana jako alternatywa dla wizyty u specjalisty. Stanowi jednak doskonałe uzupełnienie kuracji dermatologicznej oraz skarbnica wiedzy na temat tego, w jaki sposób należy dbać o swoją cerę każdego dnia. Aplikacja została przygotowana we współpracy ze światowej klasy dermatologami, a precyzja jej działania została udowodniona w trakcie badań klinicznych. Może z niej skorzystać każdy, w tym osoby podejrzewające u siebie trądzik różowaty czy zaskórnikowy.

La Roche-Posay Effaclar SpotScan - jak działa?

Zasady działania nowatorskiej aplikacji od La Roche-Posay są bardzo proste. Należy wejść na stronę programu lub zeskanować kod QR. Następnie zostaniemy poproszeni o zrobienie trzech selfie - z lewego i prawego profilu, a także od przodu. Przy robieniu zdjęć należy zwrócić uwagę m.in. na oświetlenie czy też odpowiednie ustawienie twarzy.

Po przesłaniu zdjęć do aplikacji sztuczna inteligencja rozpoczyna ich analizę. Porównuje je z bazą ponad 6000 zdjęć kobiet i mężczyzn o różnej przynależności etnicznej i zróżnicowanych problemach skórnych. AI lokalizuje niedoskonałości, liczy je i dokonuje przydziału do odpowiednich kategorii. Wynikiem analizy jest ocena w skali od 0 do 4. Użytkownicy, którzy uzyskają wynik 2 lub wyższy otrzymają informację, że powinni umówić się na wizytę do dermatologa.

Aplikacja podpowie nam również, jakich kosmetyków do pielęgnacji cery powinniśmy używać na co dzień. Możliwość spersonalizowania rutyny to wielkie ułatwienie dla osób, które nie mają w zwyczaju czytania składu produktów lub nie wiedzą, jakich substancji aktywnych powinny szukać.

Pielęgnacja cery trądzikowej z pomocą aplikacji

Odpowiednia pielęgnacja skóry trądzikowej to klucz do zadbanej cery bez niedoskonałości. Leczenie tej przewlekłej choroby wymaga kompleksowego działania i wizyty u specjalisty. Niezwykle ważnym elementem kuracji jest również dbanie o kondycję cery na co dzień, zapobieganie występowaniu nieestetycznym zmianom skórnym takim jak przebarwienia po trądziku, a także stosowanie starannie wyselekcjonowanych produktów.

Effaclar SpotScan pozwala skomponować rutynę pielęgnacyjną skrojoną na miarę naszych potrzeb, ale to nie wszystko. Dzięki niej można zobaczyć symulację efektów stosowania właściwych kosmetyków oraz na bieżąco śledzić postępy.