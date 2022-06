Czeka na ciebie aż 1600 eksponatów związanych z historią rozwoju produktów Apple. Eksponaty zostały podzielone tematycznie i i pozostają w ciągłej rotacji na czas ekspozycji. Na powierzchni 320 mkw. znajdziesz niezwykle przekrojową kolekcję prezentującą komputery, laptopy, akcesoria, telefony, software, multimedialne nośniki z unikalnymi materiałami Apple, plakaty oraz pamiątkowe gadżety. Bilety do kupienia w Going. -> Apple Muzeum Polska

Apple jest marką, która miała niebotyczny wpływ na rozwój popkultury. Jest żywym dowodem na to, czym staje się odpowiednio oświecona myśl, trafiająca na odpowiednie środowisko i ludzi. Ciężko nie stwierdzić, że jest również inspiracją i zamknięciem geniuszu w urządzeniach elektronicznych. Niewiele sprzętów miało tak wielki wpływ na rewolucję w zakresie komunikacji. Produkty Apple zmieniły sposób, w który ludzie komunikują się na całym świecie. Aby zrozumieć otaczającą nas technologiczną rzeczywistość, nie sposób nie zanurzyć się w dziejach firmy Apple. To ona zmieniła bieg historii.

Jak widać Apple Muzeum Polska jawi się jako prawdziwy ewenement. To niepowtarzalne miejsce wprawi odwiedzających w prawdziwe osłupienie. Niezależnie od tego czy jesteś entuzjastą technologii czy jej ignorantem, powinieneś rozważyć wypad do Fabryki Norblina. "Apple Muzeum Polska to kolekcja żywa, w której możesz poznać i dotknąć historię."