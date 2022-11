Czy studia informatyczne są potrzebne przyszłym programistom?

Rekruterzy branży IT kładą nacisk głównie na umiejętności potencjalnych kandydatów. Wielu młodych ludzi zastanawia się więc, czy warto iść na studia informatyczne. Jakie wymierne korzyści daje ukończenie wyższej uczelni IT? Oto krótka analiza!

Kariera bez studiów w IT - czy to możliwe?

Obecnie wielu wybitnych programistów stanowią samoucy, którzy nigdy nie uczęszczali do wyższej szkoły. Informatyczni geniusze lub pasjonaci programowania często wolą sami pogłębiać zasób swojej wiedzy niż słuchać wykładów niemających związku z ich zainteresowaniami. Odpowiedź na pytanie: czy możliwa jest kariera w IT bez studiów, brzmi: jak najbardziej! Pracodawcy cenią osoby doświadczone, dysponujące praktyczną wiedzą i bogatym, zróżnicowanym portfolio projektowym.

Sprawdź ogłoszenia o pracę w IT, a przekonasz się, że coraz rzadziej pojawia się w nich wymóg ukończenia studiów wyższych inżynierskich. Firmy wyraźnie zaznaczają, że zależy im na znajomości konkretnej technologii, języka programowania czy wzorców projektowych. W branży najbardziej liczy się umiejętność rozwiązywania problemów i swobodne posługiwanie się kodem. Osoby dysponujące praktyczną wiedzą informatyczną mają znacznie większe szanse zatrudnienia niż ludzie z wyższym wykształceniem, którzy nie pracowali jeszcze przy samodzielnych projektach.

Kiedy kariera w IT nie jest możliwa bez dyplomu?

Niektóre oferty pracy dla programistów adresowane są wyłącznie do osób, mających dyplom wyższej uczelni i stopień inżyniera. Dotyczy to głównie instytucji państwowych i dużych korporacji, prowadzących nabory na stanowiska seniorskie. Wyższe wykształcenie jest również przepustką do kariery młodych programistów, którzy dopiero szukają swojej niszy zawodowej. Status absolwenta prestiżowej uczelni jest również nieoceniony wówczas, gdy programista chce założyć własny biznes i uwiarygodnić się w oczach klientów.

Kiedy dyplom w IT jest wymogiem i czy warto się o niego starać? Na te i wiele innych pytań odpowiadają branżowi specjaliści, współtworzący Targi pracy ONLINE. Wydarzenie powstało z myślą o programistach i nie tylko. Dzięki spotkaniom, warsztatom i rozmowom online uczestnicy targów mogą dowiedzieć się więcej na temat aktualnych trendów w IT i podjąć decyzję o przebranżowieniu się lub rozpoczęciu studiów informatycznych.

Od czego zacząć karierę w IT? Czy studia są potrzebne?

Każdy programista na początku swojej ścieżki zawodowej staje przed dylematem, czy iść na studia, czy zostać samoukiem. Nie ulega wątpliwości, że bez osobistej pasji i ukierunkowania na samokształcenie nie ma mowy o sukcesie w IT. W branży potrzebni są bowiem specjaliści o szerokich horyzontach, kreatywni i otwarci na każdą innowację. Studiowanie programowania powinno więc zacząć się w domowym zaciszu, na warsztatach tematycznych, forach i innych miejscach, w których spotykają się pasjonaci IT. Nie wolno też mylić samokształcenia i prawdziwej pasji ze studiowaniem dla samego dyplomu. Część wybitnych programistów i programistek zamiast studiów wybiera kursy tematyczne i szkolenia. Podczas krótkich spotkań pasjonaci uczą się wyłącznie tych zagadnień, które najbardziej ich interesują.

Co dają studia informatyczne?

Czy studia informatyczne są potrzebne przyszłym programistom? Nie ma jednej, prostej odpowiedzi na to pytanie. Warto jednak wiedzieć, jakie korzyści daje dyplom wyższej uczelni. Jest to bowiem dowód na to, że programista cierpliwie i wytrwale kontynuował naukę przez 3-5 lat. Każde osiągnięcie naukowe w postaci stypendium czy udziału w prestiżowych projektach IT stanowią również dla pracodawcy istotną informację na temat zaangażowania i kompetencji danej osoby.

Studia informatyczne są doskonałą okazją do tego, by poszerzyć horyzonty myślowe i zgłębić wiedzę ogólną, związaną z branżą IT. Studia połączone z praktyką w najprężniej rozwijających się firmach pozwalają młodym ludziom znacznie poprawić swoją pozycję wyjściową na rynku pracy. W trakcie studiów IT programiści i programistki nawiązują też długofalowe relacje i znajomości biznesowe, które mogą okazać się bardzo przydatne w zawodowej karierze.