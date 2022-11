Czy warto kupić laptopa MacBook Air?

MacBook Air to świetna propozycja dla osób, które szukają nowego laptopa. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na to, że komputer pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS firmy Apple, początkowo trzeba będzie poświęcić trochę czasu na przyzwyczajenie się do nowych rozwiązań. Warto to jednak zrobi, ponieważ wspomniany system to przede wszystkim najwyższy poziom bezpieczeństwa, niezawodność i stabilność. To właśnie te elementy mają największy wpływ na to, że użytkownicy komputerów z rodziny Air i MacBook Pro nigdy nie myślą o powrocie do tradycyjnych laptopów z systemem Windows.