Dlaczego reskilling i upskilling jest tak ważny?

Reskilling możemy rozumieć jako zmianę w dotychczasowej drodze zawodowej, polegającą na przebranżowieniu się i rozpoczęciu pracy w nowej profesji. Możemy sobie wyobrazić księgową, która po kilku latach pracy w zawodzie postanawia zainwestować w swój rozwój w roli testera oprogramowania w branży IT. Przygotowuje się do zmiany, zdobywając odpowiednie kompetencje podczas szkoleń teoretycznych, ale też praktycznych warsztatów, powoli rezygnując z dotychczasowej roli.

Natomiast upskilling to uzupełnienie kompetencji, nadbudowywanie ich w związku z rosnącymi potrzebami, zmieniającym się otoczeniem i nowymi wymaganiami. Tu dobrym przykładem może być pracownik zakupów, który, aby móc dalej rozwijać się w swoim zawodzie, musi poznać nowe oprogramowania, systemy wspierające procesy zakupowe w organizacji związane z automatyzacją.

Aby zapewnić sobie dostęp do wykwalifikowanej kadry, organizacje powinny budować wewnętrzną kulturę nieustannego uczenia się. Wspieranie personelu w realizowaniu planu rozwojowego przez dostrzeganie potencjału pracowników i zapewnienie im odpowiednich narzędzi i szkoleń, to rozwiązanie korzystne w perspektywie długofalowej. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na działania z obszarów podnoszenia kwalifikacji, by pozyskać pożądane umiejętności dla firmy, traktując je jako niezbędną inwestycję.