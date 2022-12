Fotografia to nie tylko umiejętności techniczne czy znajomość zasad kompozycji. Najpiękniejsze kadry są możliwe do uchwycenia za pomocą wrażliwości. Nie da się jednak ukryć, że niezbędny jest dobry aparat fotograficzny. Jeśli fotografujesz amatorsko i nie chcesz rzucać się na głęboką wodę, wydając kilka tysięcy na lustrzankę – podpowiadamy, jak wybrać aparat fotograficzny dla początkujących fotografów.

Aparat fotograficzny dla początkujących – na co się zdecydować?

Warto podkreślić, że aparaty fotograficzne dla początkującego fotografa to dość obszerny segment rynku.

Aparaty fotograficzne dzieli się przede wszystkim na:

cyfrowe aparaty kompaktowe

lustrzanki cyfrowe

aparaty bezlusterkowe

Poszczególne rodzaje aparatów różnią się optyką. Aparat kompaktowy wyposażony jest w stały obiektyw, natomiast bezlusterkowce i lustrzanki mają wymienną optykę. Te dwa ostatnie aparaty można więc rozbudować o dodatkowe obiektywy oraz akcesoria.

Oczywiście obecnie można robić świetne zdjęcia również smartfonem. Nowoczesne telefony wyposażone są w dobrej jakości aparaty fotograficzne, a ponadto dają możliwość obróbki zdjęcia. Mimo to dobry aparat fotograficzny zawsze będzie lepszym wyborem – zwłaszcza jeżeli chcesz się rozwijać w dziedzinie fotografii. Do łask wraca także znana sprzed dekad fotografia analogowa, która ma niebywały urok i umożliwia wykonywanie zdjęć z artystycznym sznytem. Niemniej jest to opcja dla prawdziwych koneserów, a przede wszystkim znawców fotografii.

Kompaktowy aparat cyfrowy

Wiele zależy od twoich oczekiwań. Może się okazać, że wystarczy ci porządny aparat kompaktowy. Jego niewątpliwą zaletą jest wielkość i mobilność – możliwości aparatu zamknięte są w niewielkiej obudowie. Wybierając aparat kompaktowy, pamiętaj o jednym – taki aparat powinien być wyposażony w duży zoom optyczny. Dodatkowo możesz zwrócić uwagę na nieco bardziej zaawansowane modele, wyposażone w duże matryce formatu APS-C czy wręcz matryce pełnoklatkowe. Koniecznie muszą to być aparaty ze stabilizacją obrazu. Bardzo ważny jest jasny obiektyw o dużym otworze przysłony.

Taki aparat powinien mieć również wytrzymałą obudowę; najlepiej wodoszczelną. Pamiętaj, że idea urządzenia jest taka, że można je nosić ze sobą wszędzie. Aparat musi być bezpieczny w plecaku czy kieszeni, kiedy się z nim przemieszczamy.

Kolejna kwestia to możliwość doboru gotowych ustawień i różnorodne tryby robienia zdjęć. Jako amator masz prawo nie wiedzieć, jak ustawić poszczególne parametry (przysłona, czas naświetlania i czułość ISO). Kiedy jednak się tego nauczysz – bez problemu możesz zacząć fotografować w trybie manualnym.

Lustrzanka cyfrowa

Wydaje się, że lustrzanka to zaawansowany sprzęt, rekomendowany tylko profesjonalistom. Nic bardziej mylnego. Na rynku znajdziesz także proste lustrzanki, które świetnie nadają się na początek przygody z fotografią. Do najchętniej wybieranych lustrzanek należą aparaty fotograficzne Canona. Trzeba liczyć się z tym, że lustrzanka jest dość droga. Mimo to znajdziesz na rynku modele w cenie około 2 500 złotych.

Wybierając lustrzankę, zwróć uwagę na kilka najistotniejszych parametrów. Ważna jest liczba punktów autofocusa (AF) – im większa, tym lepiej sprawdzi się aparat. Dzięki licznym punktom AF aparat bez problemu trafi w wybrany obiekt. Jeśli chodzi o ten parametr, to wartości są różne – większość aparatów ma 9 punktów AF, ale są też takie, wyposażone aż w 39 punktów AF.

Wybierz aparat z odchylanym ekranem, co znacząco ułatwia fotografowanie z różnych perspektyw. Parametrem, na który warto zwrócić uwagę, jest także szybkość zdjęć seryjnych (liczba zdjęć, które aparat wykonuje po naciśnięciu spustu migawki). Ten parametr powinien cię interesować, jeśli chcesz fotografować przemieszczające się obiekty (dzieci lub zwierzęta), a także rozgrywki sportowe, wydarzenia rozrywkowe itd. Lustrzanka dla początkujących najpewniej będzie dysponować szybkością od 4 kl./s do 6 kl./s.

Pamiętaj też, że aparat fotograficzny służy do nagrywania filmów. Powinny to być płynne i ostre filmy w rozdzielczości full hd.

Z biegiem czasu możesz rozwinąć swój warsztat, a co za tym idzie – dokupić obiektywy: szerokokątny (np. 16 mm), krótki teleobiektyw (np. 85 mm czy 105 mm) czy reporterski teleobiektyw (np. 100–400 mm).

Aparat bezlusterkowy

Aparaty cyfrowe bezlusterkowe to świetny wybór dla początkujących fotografów. Są odpowiedzią na potrzeby amatorów, którzy chcieliby zacząć przygodę z profesjonalną fotografią, a jednocześnie mieć w ręku poręczny i stosunkowo tani aparat. Jakość obrazu jest tutaj zgoła podobna co ta uzyskana w lustrzance (oczywiście z tej samej półki cenowej). Nie ma co się zatem rozwodzić nad poszczególnymi parametrami; kryteria wyboru są tu podobne. Taki aparat kupisz już za około 2 500 złotych, co jest przystępną ceną jak na dość zaawansowany sprzęt.

Polecane modele aparatów fotograficznych dla początkujących

A więc konkretnie: jaki kupić aparat fotograficzny dla amatora? Ze wspomnianych bezlusterkowców wart uwagi jest z pewnością Canon Eos M50. Bardzo przystępne cenowo są natomiast lustrzanki Canon EOS 2000D + EF-S. Z aparatów kompaktowych warto przyjrzeć się modelowi Panasonic Lumix DMC-FZ300. Na rynku dostępna jest jednak szeroka oferta aparatów. Wiesz już, na co zwracać uwagę, a więc na pewno wybierzesz coś dla siebie. Nie zwlekaj – każda chwila warta jest tego, by ją uwiecznić!