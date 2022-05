Dron pasażerski Jetson One na nowym filmie. To dzieło Polaka

Jetson One to namiastka przyszłości. Ten dron pasażerski pozwala na poruszanie się w sposób, który dotychczas był w zasadzie nieosiągalny. Możliwość szybkich przelotów tuż nad powierzchnią jest naprawdę kusząca. Nawet piloci samolotów i śmigłowców nie mogą manewrować w terenie z taką łatwością.

"Każdy jest pilotem" - to hasło, które przyświeca twórcom drona pasażerskiego Jetson One. Najnowszy film prezentuje krótki, aczkolwiek bardzo szybki przelot nad pięknym, otwartym krajobrazem. Możliwości drona są całkiem duże. Jest on w stanie osiągać prędkość 102 km/h i jest to prędkość ograniczona programowo ze względu na bezpieczeństwo.