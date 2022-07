Dzwoni nieznany numer - sprawdź, czy jest bezpieczny

Dlaczego boimy się nieznanych numerów lub wywołują u nas one ambiwalentne odczucia? Niemal codziennie słyszymy o próbach oszustw, naciągnięć czy nachalnych telemarketerach, którzy narażają nas na utratę czasu, pieniędzy i inne problemy. Nic więc dziwnego, że spora część użytkowników telefonów decyduje się na automatyczne odrzucenie połączenia, z którym skojarzony jest nieznany numer telefonu. Okazuje się jednak, że nie każdy nieznany nam (a właściwie pamięci naszego telefonu) identyfikator musi oznaczać zagrożenie czy nieprzydatne informacje. Okazuje się bowiem, że za takim połączeniem stać może na przykład bliska nam osoba, która z jakiegoś powodu utraciła dostęp do swojego urządzenia lub zmieniła numer. Z identyfikatorem może być również skojarzony przedstawiciel banku lub innego usługodawcy, z którego oferty korzystamy (w tym przypadku należy jednak zachować czujność, oszuści uwielbiają się bowiem podszywać pod takie usługi). Idealnym rozwiązaniem wydaje się więc być aplikacja lub serwis, które pozwalają na sprawdzenie, kto do nas dzwoni. Gdzie szukać takich rozwiązań i jak one właściwie działają?