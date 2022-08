"Energia z wiatru to energia wolności". OZE osłabiają Rosję

Rosja od dawna zapewniała dostawy surowców energetycznych do Europy. Tocząca się na terenie Ukrainy wojna zmusiła wiele państw do nałożenia sankcji na agresora, a tym samym odcięcie się od części paliw pochodzących ze wschodu. Nie jest to w smak Rosjanom, podobnie jak rozwój odnawialnych źródeł energii, które są w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne bez konieczności importu paliwa.