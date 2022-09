GoPro Hero 11 vs GoPro Hero 10

GoPro co roku wypuszcza na rynek kolejną serię kamer - zazwyczaj premiera ma miejsce we wrześniu. Według najnowszych doniesień GoPro Hero 11 powinno pojawić się niebawem na sklepowych półkach. Czym tym razem zaskoczą nas projektanci GoPro? Jakie rozwiązania technologiczne zastosowano w GoPro Hero 11? Trzeba wskazać, że w każdej linii pojawiają się zazwyczaj pewne unowocześnienia. W kwestii oprogramowania zmiany nastąpią w poprawie trybu HDR a także technologii stabilizacji obrazu HyperSmooth 5.0.

Następna zmiana w GoPro Hero 11 względem Go Pro Hero 10 dotyczy rozdzielczości. Podczas gdy w "10" megapikseli było 23, teraz będzie ich 27. Jest to zmiana na duży plus, co z pewnością pozytywnie wpłynie na opinie na temat nowej sportowej kamery od GoPro.