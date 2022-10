HUAWEI Mate 50 Pro wszedł na rynek smartfonów z wielkim hukiem. Nic w tym dziwnego – swoją specyfikacją miażdży niejednego konkurenta, a nowoczesne technologie tylko wspomagają to zwycięstwo. Wszystko to łączy się z wyjątkowym designem, którego elegancja zaprasza do użytkowania. Co dokładnie znalazło się w środku tego modelu? Warto się temu dokładnie przyjrzeć.